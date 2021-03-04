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海信墨西哥智能家电产业园正式投建 总投资2.6亿美元

2021年03月04日14:37 | 来源：人民网
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中国家电企业加速发力北美市场，迎来历史新时刻。当地时间3月2日上午，墨西哥新莱昂州政府和海信集团在州政府大楼联合举办新闻发布会，正式宣布海信集团位于新莱昂州蒙特雷市北美华富山工业园内的智能家电产业园项目启动。该产业园是海信在墨西哥的第二家工厂，主要面向墨西哥、美国和加拿大市场，生产冰箱、洗衣机、烤箱和空调等家电产品。中国驻墨西哥大使祝青桥、经济商务公使衔参赞邹传明等出席活动。

据介绍，该项目占地25公顷，将建设现代化智能厂房15万平方米，总投资2.6亿美元，预计今年9月份一期工厂完工并投产，未来5年项目将全部建成。建成后的工厂将生产冰箱、洗衣机、烤箱及空调等家用电器，产品将出口美国、南美及加勒比海国家。这是海信集团继蒂华纳工厂后在墨西哥又一个投资建设的制造基地。项目落成后将成为海信集团在美洲地区的研发和生产中心。

祝青桥大使向海信集团智能家电产业园落地新莱昂州表示祝贺。他表示，新冠肺炎疫情发生以来，中墨同舟共济、携手抗疫，两国经贸互利合作逆势增长、成果显著，充分显示了中墨合作的强大韧性和巨大潜力。

新莱昂州州长罗德里格斯在致辞中对海信投资表示热烈欢迎，指出海信集团将为广大家庭提供物美价廉的家电产品，为新莱昂州创造更多就业机会。新莱昂州政府将不断优化营商环境，欢迎更多中国企业来此投资兴业。

(责编：刘佳、吕骞)

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