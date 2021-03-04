原标题：5G时代 手机就该这样玩！

不知不觉中，中国的5G网络已经商用超过一年多，相关上下游产业都因为5G的到来出现了相当大的变化，对消费者来说也是如此。5G网络的一大特征就是网速更快，因此我们的移动生活有了更多的想象空间。例如我们可以在手机上直接观看原画画质的视频直播，或者无需太长时间等待就能下载/观看热播剧等等，“更高效”就是5G时代最大的变化。

其实，单纯的网速翻倍还不是5G网络的全部，因为网速变快所以可以做得更多事情，才是5G网络的真本事。为了让5G网络发挥真正价值，市场上很多科技企业均已经推出了一些针对性产品。

在最近，中国移动推出的和彩云网盘互联网产品，就可以帮助用户进一步拓宽在5G时代的生活体验。

5G+和彩云，双赢的结合

中国移动推出的“和彩云”是一款很有意思的产品，在小编看来它很好地结合了5G网络的特性和中国移动本身的资源优势，为消费者提供了出色的综合体验。和市面上的一些网盘产品一样，它可以帮我们存储各式各样的资料和文件，对智能手机内的资料进行同步、备份和管理。

而和彩云的最大优势，是“不限速”和“安全靠谱”两点。

和字面意思一样，使用和彩云期间上传和下载的速度不会被限制，你的网络速度有多快，上传下载速度就有多快。对中国网盘产品来说，“限速”一直都是比较敏感的话题，尽管多家厂商想尽办法去解释限速的必要性，但对消费者来说他们还是更喜欢那些不限速的网盘产品。

而相较于其他市场上的网盘产品，和彩云本身安全性非常值得信赖，不用担心网盘业务会被突然关闭。

其次，在安全性方面，和彩云内置“保险箱”机制，我们的一些重要资料如身份证照片、合同文件照片等都可以存入到保险箱里面，需要使用时要用二次验证（SIM盾登录、密码登录、生物认证）才能打开，相较传统网盘的保险箱产品安全系数更高而且更难破解，我们的重要资料放在里面，也更加安心。

解决了网速和安全两大使用痛点后，和彩云就成为了市面上十分有竞争力的同步备份网盘。和彩云除了有手机App客户端之外，还有PC端、小程序端、iPad端和Web端，甚至还有TV端，我们可以随时随地同步资料，在不同的设备之间进行资料的迁移和管理。例如，开启“自动备份”功能后，手机上的照片会被自动备份到和彩云上，这时候用户便可以直接通过PC端和彩云导入手机上的照片、文件等资料，文件之间的传输功能变得非常省事。

无论你是学生还是上班一族，和彩云在生活中都能派上用场。在平时使用手机的时候，用户也可以将手机上的照片直接放到和彩云上，本地上不保存照片，如此一来既不用担心照片被其他人不小心看到，也可以节约存储空间，可谓是一举多得。

恰逢最近春节后开工，很多企业团队都面临着部分员工延长春节假期到岗，从而引起信息差导致公司内部工作开展不顺畅的难题，和彩云在这个问题上也提供了很好的解决方案。公司内部可以在和彩云上组建共享群组，公司团队共同上传工作文件资料，即使自己不在工作电脑前，也能方便其他同事快速找到需要的资料。

总而言之，和彩云相比同类产品有着非常明显的优点，光是“速度”和“安全”两方面就已经树立了明确的市场优势。相信随着和彩云的出现，网盘“便捷”的特性才真正得到完全发挥。

(责编：赵超、吕骞)