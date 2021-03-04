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聚合全网数字化优质资源 中国移动推出权益超市

2021年03月04日15:04 | 来源：中国网
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原标题：聚合全网数字化优质资源 中国移动推出权益超市

　　视频、音乐、游戏、阅读……我们已经进入了一个无会员不冲浪的时代。割裂在众多APP中的权益产品、重复冗余的“入会”操作是用户体验的痛点。构建全网规模领先、品质卓越的数字商品零售平台，中国移动权益超市做到了！这对消费者来说是一大利好，对移动来说更是布局“人、货、场”权益生态的大动作。

　　无论是从时间纵深看，还是从横向的全球范围看，中国移动都是通信领域的开拓者之一。权益超市不仅实现数字化商品无限汇聚，创新线上货架灵活运营，更重要的是长期持续的为顾客提供高性价比服务。

　　作为移动首次对去运营商化创新模式的尝试，聚焦IOP用户精准运营模式＋全网权益运营管理平台，向用户提供数字消费一站式服务。而从权益超市的亮点看，移动也是诚意满满，产品覆盖全，销售渠道广，增值优惠多……相信随着产品体系的不断完善，用户将获得更丰富的5G体验。

　　权益超市的推出，帮助用户解决了互联网信息碎片化的痛点，不必再各处购买会员、续费操作，也可以随时了解相应的会员权益和优惠福利，像逛超市一样购买权益商品。随着业务的不断发展，权益超市也将实现数字化线上零售平台，全方位覆盖用户的生活场景，享受更加便捷的数字消费体验。

(责编：赵超、吕骞)

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