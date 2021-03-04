“对话企业家·代表委员建言献策”系列
马化腾代表：科技企业要加强技术创新 推进低碳技术转型
编者按：今年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。经济社会发展将如何在规划中细化成可一步步实现的具体施工图，受到各界关注。今年两会，来自企业和产业前沿的代表委员纷纷围绕加快建设现代化经济体系、双循环新发展格局、科技创新、乡村振兴、绿色发展等主题踊跃建言。即日起，人民网推出“对话企业家·代表委员建言献策”系列。
全国人大代表、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾（受访者供图）
“推动我国科技企业实现碳中和，是贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推进高质量发展的重要体现。”
2021年全国两会正式拉开序幕，全国人大代表、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾做客人民网《对话企业家》栏目，他表示拟提交多份书面建议，涉及乡村振兴、新就业、碳中和、数字经济治理、粤港澳大湾区建设等领域。
利用数字科技促进乡村振兴、推动共享发展
近年来，我国农业农村发展取得了新的历史性成就，但与快速发展的工业化、城镇化相比，农业农村现代化步伐总体仍然滞后。
“农村网民对互联网技术在农村的推广应用诉求迫切，超过九成网民希望尽快在农村推广互联网技术。”马化腾认为，没有特色产业、缺乏人才，是农村网民认为目前农村面临的主要问题。
在农村数字化方面，农业生产设施、医疗设施、公共基础生活设施等，是农村网民最希望得到智能化改进的方面。
对此，马化腾提出三点建议，一是实施新型职业农民培育工程，针对返乡创业的“新农人”和乡村治理基层骨干，加强农业科技、电子商务等新型农业技能培训；二是在乡村公共服务和应急管理的“数字化”领域，系统化推广政务公开、便民服务、乡村特色等平台；三是探索利用数字化手段帮助解决农村留守儿童、空巢老人的问题等。
加快推动新就业形态发展、助力稳就业
据了解，目前我国约2亿左右的灵活就业者中，很大一部分选择了依托互联网的新就业形态：一是生活服务领域的电商物流、网络送餐、网约车等；二是知识创意领域，包括网络直播、网络文学、电竞等；三是平台衍生的新就业生态，如自媒体、微应用、微交易等。
“平台化、灵活性的新就业形态是实现稳就业的重要载体。新就业形态具有就业容量大、进出门槛低、灵活性和兼职性强等特性，形成‘蓄水池’与‘缓冲器’，在劳动力市场中与标准化就业相互补充。”马化腾说，“新就业形态中的灵活就业、共享用工、自由就业等方式，与传统劳动用工方式不同，需要相关配套机制和服务体系进一步调整完善，以更好地保障和服务新就业形态的从业者。”
对此，马化腾提出，首先要拓宽灵活就业群体参与社会保障的渠道。其次，为就业困难群体提供免费在线课程和就业指导服务。最后，要建设劳动者终身学习的“数字学堂”。
推进科技企业实现碳中和
应对气候变化是我国可持续发展的内在要求，更是中国主动承担国际责任的担当。
马化腾表示，推动我国科技企业实现碳中和，意义不仅在于科技企业自身的节能减排，更重要的是鼓励科技企业加强技术研发创新，以碳中和为契机，倒逼我国低碳技术转型。
“一方面，集中力量攻克能源互联网、碳捕集利用与封存技术（CCUS）等低碳技术。另一方面，通过和产业互联网结合，促进经济社会向低碳、绿色、循环方向发展。”马化腾说。
目前，中国科技企业实现碳中和面临着政策、技术等多重挑战。对此，马化腾提出了四点建议，一是优化数据中心布局，完善绿电采购途径，鼓励企业投资可再生能源项目、分布式能源项目等；二是搭牢碳中和配套基础设施，推动碳中和市场化；三是加快绿色技术研发，推动绿色数据中心等低碳技术创新应用，建立一批高技术高能效“碳中和数据中心”；四是出台科技企业碳中和指导意见，鼓励科技企业设立碳中和承诺和目标。
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