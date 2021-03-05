傅军委员：加强乡村传统村落保护与开发 开展产学研协同创新

编者按：今年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。经济社会发展将如何在规划中细化成可一步步实现的具体施工图，受到各界关注。今年两会，来自企业和产业前沿的代表委员纷纷围绕加快建设现代化经济体系、双循环新发展格局、科技创新、乡村振兴、绿色发展等主题踊跃建言。3月4日起，人民网推出“对话企业家·代表委员建言献策”系列。

第十三届全国政协委员、新华联集团董事局主席傅军（受访者供图）

近日，第十三届全国政协委员、新华联集团董事局主席傅军做客人民网《对话企业家》栏目。在介绍今年的两会建议时，傅军表示，提案重点专注乡村传统村落保护、鼓励科学技术创新等多个领域。

统筹规划科学管理 加强乡村传统村落保护与开发

“传统村落是我国传统文化的历史积淀，是不可再生的文化遗产，必须保护好、开发好、继承好。”傅军建议，要统筹规划，科学管理，让村民回到村落，让村落回归村民，做到村人合一，实现共治共享。通过村民参与，保护好村落的传统选址、格局、风貌以及自然和田园景观等整体空间形态与环境，保护好村落中的文物古迹、历史建筑、传统民居等传统建筑，保护古路桥涵垣、古井塘树藤等历史环境要素，保护好非物质文化遗产以及与其相关的实物和场所，继承传统文化，焕发村落生机。

同时，他建议加大保障补贴力度，解决村民的后顾之忧。加大基础设施建设力度，提高村民生活质量，让村民住得方便、住得舒心，切实得到传统村落保护的实惠，加强对村民的培训教育，提升他们的安全意识和保护能，并根据实际情况予以引导和帮扶，“比如在商业经营、民宿建设、文旅产品方面提供指导，使其在村落开发中有更多获得感和幸福感。”

大力支持与鼓励科学技术创新 开展产学研协同创新

科技兴则民族兴，科技强则国家强。傅军认为，要充分发挥科研院所和高校的重要作用。科研院所和高校作为科技创新成果最集中和最密集的地方，应充分发挥这些技术高地的作用，促使更多行业龙头企业与其开展产学研协同创新，着重解决科技成果转化“最后一公里”问题，并使更多企业依托科研院校中的科技领军人才快速提升科技创新能力。

他建议，大力发挥国企、央企技术创新的带动和牵引作用，打造更多依靠创新驱动、发挥先发优势的引领性企业。“特别要加大在云计算、大数据、人工智能、物联网、移动应用、集成电路等领域的布局力度。”他提出，要重视发挥民营企业自主创新的主体作用，要持续加大国家财政对科技创新的投入，继续完善企业科技创新激励机制和奖补政策，重视调动和保护核心技术人员研发攻关的积极性，加大顶尖科技人才的引进等。