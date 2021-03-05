王凤英代表：五方面推动新能源汽车产业全球化发展

编者按：今年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。经济社会发展将如何在规划中细化成可一步步实现的具体施工图，受到各界关注。今年两会，来自企业和产业前沿的代表委员纷纷围绕加快建设现代化经济体系、双循环新发展格局、科技创新、乡村振兴、绿色发展等主题踊跃建言。3月4日起，人民网推出“对话企业家·代表委员建言献策”系列。

第十三届全国人大代表、长城汽车副总裁王凤英。受访者供图

近日，第十三届全国人大代表、长城汽车副总裁王凤英做客人民网《对话企业家》栏目。在介绍今年的两会建议时，王凤英表示，过去十年，中国培育出了全球最大的新能源汽车市场。同时，以清洁化、智能网联化为指引的汽车产业正加速变革，政策支持、技术创新、规模庞大等成为中国新能源汽车领跑全球的先发优势。

王凤英表示，中国新能源汽车产业具备了全球化发展的诸多优势条件，但也面临诸多问题。为响应国家双循环发展格局，推动新能源汽车产业全球化发展，她从以下五个方面提出建议：

一是制定5-10年中国新能源汽车产业全球化发展规划。中国新能源汽车产业全球化发展，关键技术抢先布局、确立技术优势是重中之重。因此，有必要将新能源汽车产业全球化上升为国家战略，制定5-10年产业规划，引导中国新能源汽车产业关键技术加速发展，着眼于大趋势，分步骤、分阶段进行。同时，制定新能源汽车关键技术全球化引导机制，鼓励优质技术发展，实现真正意义上的全球化高质量发展。

二是扶持在新能源汽车领域拥有自主创新能力的企业向全球发展。让一部分优质企业加快“走出去”，以高创新能力企业带动新能源汽车全产业链全球化发展。完善企业自主创新机制，健全企业自主创新的管理体制和治理机制，健全激励机制。对通过高新技术企业认定、获得发明专利、建立研发中心等创新活动，给予奖励和扶持。加强新能源企业研究，对拥有科技研发和自主创新力的优质企业给予财政、税收等政策性利好，鼓励优质企业扩大发展规模，做大做强，提升企业全球化抗风险能力。

三是搭建自主的全球化供应链体系，提升新能源汽车整体“走出去”实力。自主可控的供应链是支撑中国新能源汽车产业高质量发展的必要条件。建议国家围绕产业链部署创新链、围绕创新链培育产业链，加大对新能源汽车供应链企业技术研发的支持力度，围绕实体经济建立配套金融体系，为零部件企业提供海外布局资金、法规指导等相关保障。支持优势企业开展政、产、学、研、用联合攻关，在关键零部件领域形成大型国际集团。

四是拓展国际经贸合作，带动企业互利共赢。过去几年，在“一带一路”实践中，中国汽车企业已经从过去的单纯整车零部件出口模式，发展到今天在海外投资建厂、设立研发中心等纵深布局模式，中外合作形式更加多元。在东南亚、欧洲等新能源汽车大热市场，积极探索国际合作新模式。依托 “一带一路”，推动中国新能源汽车全球化发展，与海外市场进行政策和战略交流，国际间共同制定推进产业合作的规划和措施，提升中国汽车产业国际话语权。

五是制定新能源汽车关键核心技术全球化自我保护的防御机制。 作为知识经济最重要的特征，知识产权能够为企业在国际竞争中提供竞争优势，是国际间进行竞争的一个强有力的手段，也是确保中国新能源汽车产业长期健康发展的关键因素。建议制定相关政策，提升中国汽车品牌知识产权保护意识，增强对国际市场政策、法规了解。借鉴国内外知识产权法规规则，设立专门的知识产权管理机构，培养国际法规专业人才，建立新能源汽车全球化自我保护机制，引导中国新能源汽车产业全球化稳健发展。