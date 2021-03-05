张近东代表：数字化赋能 推动农村零售业态升级

编者按：今年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。经济社会发展将如何在规划中细化成可一步步实现的具体施工图，受到各界关注。今年两会，来自企业和产业前沿的代表委员纷纷围绕加快建设现代化经济体系、双循环新发展格局、科技创新、乡村振兴、绿色发展等主题踊跃建言。3月4日起，人民网推出“对话企业家·代表委员建言献策”系列。

第十三届全国人大代表、苏宁集团董事长张近东。受访者供图

“政府工作报告求真务实、重点突出、催人奋进，在全球依然存在不确定因素的形势下，报告传递了确定性，提振了信心和士气。”3月5日，第十三届全国人大代表、苏宁集团董事长张近东在谈到今年政府工作报告时对记者这样感叹。

今年全国两会，张近东围绕乡村振兴、绿色发展等社会热点，带来了多个建议。

谈政府工作报告：深受鼓舞、倍感振奋

“报告中提出助力市场主体青山常在、生机盎然，让我深受鼓舞、倍感振奋。”谈到今年的政府工作报道，张近东说，作为来自流通领域的企业界代表，能够深刻感受到国家坚定推动高质量发展的魄力和决心。

张近东表示，无论是年度经济增速目标的制定，还是围绕全年经济发展规划的具体部署，都充分体现了中央要利用好宝贵时间窗口推进改革创新、推动高质量发展的核心要求。“围绕国内流通体系的高质量发展，我建议从数字新商贸与智慧物流、供应链协同创新、投融资等多个层面建设高效率的现代流通体系。”

“第二点感受是坚持扩大内需将为企业发展带来的广阔空间和机遇。”张近东认为，今年的政府工作报告传递了强烈的发展信心。一方面，减税降费政策的延续、放管服改革的深入推进等政策主张，为广大企业持续发展提供了有力保障；另一方面，坚持扩大内需、全面实施乡村振兴等战略的持续深化，为广大企业创新发展注入了强劲动力。

谈乡村振兴：数字化赋能，推动农村零售业态升级

当前，农村消费市场有着很大的成长空间。随着农民收入增速不断加快，城乡收入差距不断缩小，特别是在脱贫攻坚目标任务如期完成后，乡村振兴战略全面推进，农村消费市场进入加速提质转型的新发展阶段。

如何释放农村消费活力，推动农村零售业态升级？

张近东认为，最为高效便捷的办法就是充分利用现有农村零售资源，通过线上线下融合赋能，帮助农村实体小微零售商转型升级，让农村居民有机会就近买到物美价廉的正宗商品。

“将品质升级、体验升级作为农村消费升级的主要方向。”张近东指出，由于经营模式传统，零售供给体系滞后，假冒伪劣、质次价高、服务质量参差不齐等问题制约着农村消费市场的发展。他建议，鼓励和支持有实力、有经验的大型实体零售企业通过成熟的数字化赋能，对农村小微零售商进行全方位赋能。同时，他还建议，把农村电商人才培训作为系统工程，推动农村零售业态升级夯实人才基础。

谈绿色发展：加速绿色物流建设，发展循环经济

“今年，‘碳达峰、碳中和’首次写入政府工作报告，这既是我们对国际上的承诺，同时也是对广大企业持续稳健发展的重要要求，只有绿色可持续的发展，才是真正高质量的发展。”张近东指出，在政府工作报告中，绿色可持续发展理念进一步得到充分重视。

围绕零售行业的绿色发展建设，今年张近东有两件建议涉及绿色发展问题：一个是希望从法律法规建立和公共处理体系两个方面强化绿色物流建设；另一个是希望推进家电以旧换新，引导消费者增强家电安全使用和节能环保意识，助力绿色消费循环，发展循环经济。

张近东表示，物流作为经济的血脉，是畅通国民经济循环的重要环节。健全环保立法，加速绿色物流建设，不仅是经济与社会发展的客观要求，也是物流发展的必然选择。

对于发展循环经济，张近东认为，倡导家电以旧换新，一方面能够有效提升智能产品制造业的发展；另一方面，也能倒逼零售企业升级服务，通过拖旧送新一体、一站式以旧换新等举措提升消费者体验。他建议，建立更加严格的回收和拆解标准，共创绿色拆解、健康回收的循环经济体系。

“对话企业家·代表委员建言献策”系列报道：

王凤英代表：五方面推动新能源汽车产业全球化发展

傅军委员：加强乡村传统村落保护与开发 开展产学研协同创新

冷友斌代表：科技创新布局全产业体系 助力中国乳业高质量发展

马化腾代表：科技企业要加强技术创新 推进低碳技术转型