人民网记者 杨迪

编者按：今年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。经济社会发展将如何在规划中细化成可一步步实现的具体施工图，受到各界关注。今年两会，来自企业和产业前沿的代表委员纷纷围绕加快建设现代化经济体系、双循环新发展格局、科技创新、乡村振兴、绿色发展等主题踊跃建言。3月4日起，人民网推出“对话企业家·代表委员建言献策”系列。

第十三届全国人大代表、黑龙江飞鹤乳业有限公司董事长冷友斌（受访者供图）

近日，第十三届全国人大代表、黑龙江飞鹤乳业有限公司董事长冷友斌做客人民网《对话企业家》栏目。在介绍今年的两会建议时，冷友斌表示，他关注到两个问题：一个是围绕婴幼儿奶粉行业的供应链安全问题；另一个是利用社区公共资源解决0到3岁儿童的综合发展问题。“作为一家婴幼儿奶粉企业，‘民生’是我们始终所关注的话题。”他在访谈中表示。

科技解锁产业升级密码 新引擎推动乳业创新发展

统观中国乳业，冷友斌坦言，虽然我国乳制品有严苛标准、产业基础及科学配方，但是中国乳业整体科研实力、自主创新力仍比较弱。他表示，飞鹤作为中国婴幼儿配方奶粉行业企业，在未来发展中仍有提升的空间。一方面需加强科研创新，健全基础研发的长期投入机制，搭建更高水平的科技创新平台，深耕母乳科研探索，加强应用技术研究，提升产品品质；另一方面将着力构建数字化矩阵，在生产端加码数字化建设，开发智慧供应链体系，赋能上下游，助力奶粉产业的数字化变革；在消费端，将通过构建全链路数字化闭环，最终实现与消费者的深度链接，提供更精准的服务。

此外，冷友斌也提到我国婴幼儿奶粉领域存在短板。由于我国奶产量低，奶源进口依赖度高，优质饲草饲料进口依赖程度较高，所以奶粉里的乳清粉、乳铁蛋白等营养原材料自给率有待提高。正因此，冷友斌将建立乳制品行业供应链安全保障体系列为今年的两会建议。他表示，需要通过持续的科研创新，去实现关键核心技术和原料的国产化替代，牢牢掌握发展的主动权。

关注儿童早期全面发展 抓住人才成长“机会窗口期”

“在五年之前，飞鹤就曾提议将‘5·28’设为宝宝日，我们希望0—3岁幼儿能有一个属于他们的节日，让社会都来关心这个年龄段孩子的成长。”冷友斌认为，关注儿童早期发展，有助于儿童认知、情感和社会适应性等综合能力的提升，而这对提高人口素质、开发人力资源，也有着重要的意义。

基于这些理念，冷友斌在今年的两会建议中，提议建立儿童早期发展社会支持体系。由于0—3岁幼儿主要由家庭进行照料，他人或社会机构的介入程度很低，冷友斌在建议中提到：一方面，建议社会从人才培养、队伍建设、平台和网络搭建、方法支持等方面，形成一整套可复制推广、可落地执行的干预策略，并逐步完成推动儿童早期发展的顶层设计，完善制度体系建设。另一方面，倡导建立儿童照料者的社会支持体系，以社区和村集体为单位，建设儿童早期发展服务中心；编写可操作性强的儿童早期养育指南，为儿童照料人提供养育指导；在儿童0—3岁期间，设定夫妻双方的带薪育儿假期；鼓励和支持社会力量为生育家庭提供可负担、多样化、社会化的0－3岁儿童早期教育服务。

推动高水平对外开放 深度融入国内国际双循环

为更好推动对外开放，去容纳更多的市场，冷友斌从全球资源和全球市场两个角度，提出了自己的思考。

在冷友斌看来，充分利用和整合全球资源，一是要吸收：可搭建国际科研合作平台，引入国际先进技术、设备，加强我国产业人才培养和储备，提高饲草饲料育种、奶牛养殖、乳品加工、新品开发能力；二是要提价：保持自身健康可持续发展的稳定，加快乳清、乳铁蛋白等关键技术攻克，在乳制品全球产业链里不断地提升，在价值链里不断地深化。

在依托国际国内两个资源、两个市场的前提下，下一步便是深度融入国内国际双循环，投入到全球市场竞争中。冷友斌认为，立足本土消费需求提升品质、做好服务，是用好全球市场的第一步；推进国际间合作伙伴交流共创，充分参与广阔的全球市场竞争，则是助力产品、品牌走向世界的第二步。

(责编：罗知之、章斐然)