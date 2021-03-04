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北斗三号全球系统运行稳定 服务能力步入世界一流行列

2021年03月04日19:13 | 来源：新华网
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新华社北京3月4日电（李国利、齐晓君）北斗三号全球卫星导航系统正式开通以来，运行稳定、持续为全球用户提供优质服务，系统服务能力步入世界一流行列。

经全球连续监测评估系统实时测试表明，北斗三号全球卫星导航系统定位、测速、授时精度，以及服务的可用性、连续性等，均满足指标要求。

系统服务能力步入世界一流行列，特色服务得到全面部署。北斗区域短报文通信、全球短报文通信已面向大众用户和部分实际用户提供服务；星基增强服务正面向民航、海事、铁路等高完好性要求用户提供试运行服务；地基增强系统可提供实时动态厘米级、事后静态毫米级定位增强服务；精密单点定位正面向精准农业、国土测量、自动驾驶等领域用户提供服务；国际搜救服务，正按国际组织要求开展入网工作。

系统应用正从区域走向全球。支持北斗三号的国产北斗芯片、模块等关键技术全面突破，性能指标与国际同类产品相当，已在各行各业广泛应用。国产北斗基础产品已出口至120余个国家和地区。

大众消费应用成效显著。系统开通以来，包括苹果在内的国际主流智能手机厂商广泛支持北斗，2020年第四季度申请入网支持北斗定位的智能手机达到79%。随着芯片小型化、低功耗、低成本、射频基带一体化等技术的发展，以及卫星导航IP核与移动通信等领域的广泛集成，北斗正全面走向大众应用，服务百姓生活。

系统应用模式更加丰富。通过“融平台、融数据、融技术、融终端”，通导融合走深走实。北斗三号区域短报文将在年内进入智能手机，可实现不换卡不换号不额外增加外设，实现移动通信和短报文通信的融合使用。北斗高精度地基增强信息已进入智能手机，可实现米级定位。

目前，在国家有关部门的大力支持下，国家综合PNT体系建设正在推动实施。按照计划，我国将在2035年前建成更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系，构建覆盖天空地海、基准统一、高精度、高安全、高智能、高弹性、高效益的时空信息服务基础设施。

(责编：杨光宇)

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