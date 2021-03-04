新华社北京3月4日电（记者胡喆、陈席元）记者4日从中国航空工业集团有限公司获悉，AG600项目研制加速推进，001架机在成功完成陆上、水上、海上首飞之后，于3月4日在湖北荆门漳河机场完成灭火任务系统首次科研试飞，飞机状态良好。目前，AG600飞机全面进入投水功能验证阶段，并将于年内完成投水灭火试验。

投水功能试飞验证，是为了检查飞机灭火任务系统的工作情况和飞机在投水过程中的响应特性，有效验证灭火任务系统总体设计方案的合理性，为后续灭火任务系统及飞机使用模式的制定提供试飞数据参考；同时，通过飞行员实际的投水飞行试验，对飞机投水灭火飞行程序进行初步评价，为后续合理制定飞机的投水灭火飞行程序提供依据。

AG600飞机001架机于2016年完成总装；2017年12月24日在广东珠海金湾机场顺利完成陆上首飞；2018年10月20日，又在湖北荆门漳河机场完成了水上首飞。2020年7月26日，AG600飞机001架机在山东青岛团岛附近海域成功实现海上首飞，进一步验证了其海上相关性能，为其后续进行特定环境下的应急救援工作做好了准备。

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