本报北京电 （李彦彬）3月1日，《鲜炖燕窝良好生产规范》系列标准在京发布，此系列标准是由中国产学研合作促进会归口，由小仙炖鲜炖燕窝牵头，联合中国标准化研究院等多家权威机构、知名高校及鲜炖燕窝全产业链上下游企业共同起草。

原国务院参事、国际质量科学院院士郎志正，原国家质检总局总工程师、中国质量万里行促进会会长刘兆彬，中国产学研合作促进会执行副会长兼秘书长王建华等专家及标准联合起草单位代表出席了发布会。

燕窝作为中式滋补文化的重要组成部分，正显现出蓬勃的发展态势和巨大的市场潜力。《2019年中国燕窝行业白皮书》显示，燕窝整体市场规模达到约300亿元，年复合增长率超过30%，呈现高速增长态势。该系列标准对原料燕窝管理、生产加工、物流配送等全链条中各个关键环节进行严格规范，填补了行业中对生产过程进行标准化控制管理的空白。

王建华表示：“该系列标准由中国产学研合作促进会发布，整合了行业领军企业、关联的科研院所和高等院校、行业协会及相关机构，通过产、学、研、金、服、用创新融合，从源头到终端，实现全产业链的协同和覆盖，能够真正有效推动行业标准化、规范化和产业化，对于推进该行业的高质量发展具有重要的现实意义。”

多年来，小仙炖始终聚焦于产品创新与研发，创新鲜炖燕窝品类，为消费者带来新鲜、营养、便捷的燕窝体验，开启了燕窝滋补新时代。作为行业内率先获得鲜炖燕窝方便食品SC生产许可的生产企业，小仙炖为了保证其鲜炖燕窝产品的稳定高品质，自成立以来一直积极进行标准化建设，打造了从原料管理、生产加工到物流运输的全产业链管控标准。

目前，鲜炖燕窝品类受到了越来越多消费者的认可。小仙炖董事长、CEO苗树表示：“小仙炖始终秉持传承中式传统滋补文化。未来，小仙炖将持续夯实自身供应链体系的完整、高效、标准化建设，以责任引领行业高标准发展，带领鲜炖燕窝产业链合作伙伴携手共谱中式滋补新篇章。”

一流企业做标准。小仙炖以标准撬动产业链上下游协同发展，在为消费者提供新鲜、营养的燕窝滋补体验的同时，为行业发展起到了积极促进作用。

与会专家认为，此次标准的推出为燕窝行业进一步规范发展起到了积极的作用。相信随着标准的不断完善，以燕窝为代表的中式滋补产品将迎来更广阔的发展空间。

(责编：白宇)