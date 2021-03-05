何星辉

原标题：刷脸才能进小区，是时候给个说法了

疫情期间，一些小区为了加强管理，强制业主刷脸开门禁。这原本是非常时期的非常之举，如今却越来越成为一种“常态”。看似便利，实则风险暗藏，也牵动着千家万户，“刷脸”成为两会的关注话题并不意外。日前，据媒体报道，已经有全国政协委员联名提案，呼吁国家加强人脸识别监管。

借助科技手段，让小区的传统管理模式实现智能化升级，让业主有更好的居住体验，或许没有人会有什么异议。不可否认，在疫情期间，人脸识别等科技手段的加持，对于小区的疫情防控，确实起到了很大作用。将人脸识别技术和健康码进行关联，对进入小区人员“严防死守”，让科技防控取代人海战术，在一定程度上也确实节省了社会成本。

问题在于，现如今，公众对人脸识别技术的安全性尚有疑虑。况且，由于应用缺乏监管，个人隐私和信息权利往往难以主张。想想确实有点难以接受，“滴”的一声，我们的“脸”就被物业悄悄搜集了，没有人会告诉我们，这个“脸”除了用来开门，还会被用来干什么？会不会被偷走被贩卖？

公众的焦虑并非没有道理。“裸奔”的数据会让每一个人都成为透明人，近年来，关于个人隐私泄露的事件常有发生，让人苦不堪言。也因此，清华大学法学院教授劳东燕在面对小区的刷脸门禁时，果断说出了“NO”，一时间被舆论广泛关注。

央视新闻曾报道，因人脸识别应用五花八门，也没有统一的行业标准，大量的人脸数据都被掌握在各个运营方中。至于数据是否脱敏、安全是否到位、会被怎么应用，外界一概不知。而且，一旦遭到入侵，高度敏感的人脸数据就会面临泄露风险。

更为关键是，人脸不能复制，数据一旦泄露，可能会影响一辈子。

正因为事关重大，在刷脸进小区这件事上，不能不考虑公众的感受，不能不尊重业主的权利。尤其应该杜绝一刀切强制推行。如果任由物业说了算，让商业行为染指公众利益，势必激发社会矛盾，势必影响社会和谐。舆论的关注，公众的关切，相信一定能督促有关部门及时作为，规范小区物业管理，尽快给公众一个说法！也期待立法层面积极行动，有所作为！

(责编：赵超、初梓瑞)