人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

会被数字时代抛下的不只是老年人

张盖伦  崔 爽
2021年03月05日07:56 | 来源：科技日报
小字号
原标题：会被数字时代抛下的，不只是老年人

　　“我到了医院挂号大厅，工作人员一努嘴，就把我支到了一台机器面前。我也不太会操作。进入页面时，看到前面还有7个号，等我满头大汗地倒腾进去能挂号时，1个号都没有了。”前不久，全国政协委员、北京市金诚同达律师事务所创始合伙人刘红宇再次讲起了这个她调研走访时听到的故事。

　　这可能是小事。但后来刘红宇也越发清晰地意识到，老年人被排斥在数字生活之外，其实是大事。3月3日下午，全国政协十三届四次会议新闻发布会也提到了这一话题。大会新闻发言人郭卫民指出，智能化时代，一个都不能少。

　　刘红宇近几年一直关注老年人群体，也提出过不少相关建议。

　　去年年底，国务院办公厅发布《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》，提出了填平“数字鸿沟”的方案。刘红宇说，这一问题得到了重视，体现的恰恰是社会的温度。

　　全国政协委员、中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文笑称，自己就是银发族中的一员，他也是在为自己所在的群体发声。

　　郑秉文表示，在解决“数字鸿沟”问题上，行政规制能发挥很大作用。政府在担责的同时，企业也要积极履行社会责任。企业可以进入社区，面对面教老年人使用智能手机；也可以创新宣教方式，制作一些寓教于乐的教育小短片在电视上播放。“企业可以拿出一部分经费，开展相关公益帮扶活动。”

　　企业要做公益，也需要国家鼓励。

　　有企业反映，为老年人开发产品和应用，似乎有些不划算。投入很高，使用者并不多，收益也不好保证。

　　刘红宇说，对适老产品的开发，政府可以给予更多政策倾斜，比如进行补贴、减免税收等。同时，也要为适老产品设置准入门槛，以免大家一拥而上，市场鱼龙混杂。“其实，如何开发出老年人愿意使用的、能提升他们幸福感的产品，考验的也是企业的智慧和能力。”

　　全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，要统筹考虑各类互联网便民服务的线上线下整合，便利老年人使用。他建议城市公共服务部门，如医院、车站、社区等在制度设计环节将老年群体的特征考虑进去，提供“线上”+“线下”的选择，不要一刀切地关闭人工窗口，保留实体咨询、现场指引、人工服务等项目，更好地维护老年人的权益，也让公共服务更加全面和精细。

　　“人人都可以是志愿者。”刘红宇呼吁，全社会都应该行动起来。她也强调，在公共服务大厅，必须设立志愿者岗位，不要让老人为了研究如何使用一台机器而满头大汗，陷入尴尬。

　　虽然人们谈论更多的，是“银发族”的“数字鸿沟”。但实际上，每个人，都可能有陷入“数字化困局”的时候。“技术进步是社会发展的必然趋势，但在必然的发展过程中，我们仍然要尊重不同的选择，理解一些可能不能使用相关机器设备的人。”刘红宇认为。

　　“有一部分人不想用智能手机，有一部分人不想刷脸，有一部分人还可能忘记带手机，那他们就会遇到和老年人同样的问题。”刘红宇说，我们需要尊重多元的选择，应该允许人不靠智能设备，也可以正常出行，正常生活。

　　她也看到，在越来越多的公共场所，有了另一条通道、另一扇窗口——如果你没有手机，不懂机器，有专人前来服务。

　　（科技日报北京3月4日电）

(责编：赵超、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
加速升级供应链 化解汽车产业“芯”事
　　汽车芯片供应紧张，令全球汽车制造商有些“头疼”。近日，福特、丰田等多家车企均公开表示，将通过减少生产来调节产能，以应对芯片供应问题。…
姚劲波代表：加快数字化转型 推进生活服务业高质量发展
　　人民网北京3月4日电 （记者车柯蒙）近年来，随着我国城镇化进程加快和居民收入水平提高，与衣食住行密切相关的生活服务业迅速发展。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，要加快发展现代服务业，推动生活性服务业向高品质和多样化升级。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部