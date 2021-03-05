付毅飞

原标题：北斗三号系统服务能力步入世界一流行列

中国卫星导航系统管理办公室4日发布消息称，经全球连续监测评估系统实时测试表明，北斗三号全球卫星导航系统定位、测速、授时精度，以及服务的可用性、连续性等均满足指标要求。系统服务能力步入世界一流行列，特色服务得到全面部署。

据介绍，北斗区域短报文通信、全球短报文通信已面向大众用户和部分实际用户提供服务；星基增强服务正面向民航、海事、铁路等高完好性要求用户提供试运行服务；地基增强系统可提供实时动态厘米级、事后静态毫米级定位增强服务；精密单点定位正面向精准农业、国土测量、自动驾驶等领域用户提供服务；国际搜救服务，正按国际组织要求开展入网工作。

支持北斗三号的国产北斗芯片、模块等关键技术全面突破，性能指标与国际同类产品相当，已在各行各业广泛应用。国产北斗基础产品已出口至120余个国家和地区，基于北斗的土地确权、精准农业、数字施工、智慧港口等，已在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲等地成功应用，服务当地经济社会发展。

北斗三号系统开通以来，包括苹果在内的国际主流智能手机厂商广泛支持北斗，北斗正加速进入大众消费类电子产品。据统计，2020年第四季度申请入网支持北斗定位的智能手机达到79%。随着芯片小型化、低功耗、低成本、射频基带一体化等技术的发展，以及卫星导航IP核与移动通信等领域的广泛集成，北斗正全面走向大众应用，服务百姓生活。

目前国家有关部门已将北斗产业发展列入国家“十四五”规划重点项目，将加强北斗与物联网、无人驾驶、人工智能、5G通信、区块链等战略前沿技术的交叉融合，推动北斗融入新基建，催生新业态、新产业。

(责编：赵超、初梓瑞)