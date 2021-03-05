张蕾

原标题：多型长征系列火箭联手助力载人空间站任务

从中国航天科技集团获悉，今年我国航天发射次数将超过40次，全年发射次数和数量将再创新高。其中，最引人注目的是由多型长征系列火箭联手开启的空间站建设任务——在我国航天历史上，这也是首次由多型长征系列火箭执行同一任务。

据悉，我国将在今年开启空间站建设任务，先后发射空间站核心舱、天舟二号、天舟三号货运飞船和神舟十二号、神舟十三号载人飞船，并完成交会对接和相关在轨关键技术验证。“我国载人空间站的建造需要长征系列火箭进行组合式发射，其中长征五号B运载火箭发射空间站的核心舱，长征七号运载火箭发射货运飞船，长征二号F运载火箭通过发射载人飞船搭载航天员进入空间站。”全国政协委员、航天科技集团一院运载火箭专家、中国科学院院士姜杰介绍。

空间站建设是一个复杂而庞大的系统工程，其中包括多次交会对接任务，这就要求必须“零窗口”发射，即在预先计算好的发射时间分秒不差地将火箭点火升空。对于新一代运载火箭长征五号B和长征七号来说，这是一项不小的挑战。“这两型火箭都是低温动力运载火箭，其特性要求火箭的动力、控制等分系统的射前准备工作要非常可靠，在发射窗口前不能出现任何差错，从而确保按时发射。”姜杰强调。

另据姜杰介绍，为了保证航天员的安全，长征二号F火箭全箭飞行可靠性由原来的0.97提升至0.98，并对逃逸系统进行了适应性改进，“以确保在应急情况下，可以第一时间执行空间站救援任务”。

根据载人航天空间建设规划，我国将在两年时间内通过11次发射任务完成空间站的建造，先后发射天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱，并进行空间站基本构型的在轨组装建造。其间，规划发射4艘神舟载人飞船和4艘天舟货运飞船，进行航天员乘组轮换和货物补给。

(责编：赵超、初梓瑞)