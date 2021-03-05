樊宇

原标题：中国优化营商环境持续向世界释放红利

营商环境是企业投资兴业的土壤，也是国际竞争力的重要指标。作为世界观察中国经济政策风向的重要窗口，今年的全国两会将就中国持续优化营商环境释放哪些新信号，是外界关注的话题之一。

近年来，以市场化、法治化、国际化为方向，中国改善营商环境的步子在加快。不断优化的营商“软”环境持续提升中国发展“硬”实力，也给世界带来稳定预期和重要机遇。

中国优化营商环境红利加速释放，归功于“放管服”改革不断深化，各项制度安排落地生根。2020年，《优化营商环境条例》和外商投资法同步实施，以法治建设为市场主体发展厚植土壤；市场准入负面清单再减8项，外商投资准入负面清单由40条减到33条，鼓励外商投资产业目录新增127条，市场准入门槛不断降低；自贸试验区再次扩围，海南自由贸易港建设正式启航，服贸会和第三届进博会如期举行……中国以真招实策向世界宣示开放决心。

多措并举，中国营商环境改善获得了国际认可。世界银行发布的《2020营商环境报告》显示，中国营商环境在全球190个经济体中排名第31位，中国连续两年被世界银行评为全球营商环境改善幅度最大的10个经济体之一。

中国改善营商环境的持续探索为世界提供了可供借鉴的经验启示。世界银行中国局局长芮泽高度评价中国营商环境的“显著改善”。世行去年7月发布专题报告说，中国近年来在“放管服”改革优化营商环境领域取得了巨大成就。

栽下梧桐树，引得凤凰来。营商环境不断优化增加了中国对外资的吸引力。联合国贸易和发展会议报告显示，2020年，在全球外国直接投资（FDI）总额大幅下滑背景下，中国FDI逆势增长，成为全球最大外资流入国。贸发会议投资和企业司司长詹晓宁表示，在新冠疫情持续蔓延、世界经济严重衰退的背景下，中国经济率先恢复增长以及中国政府采取的投资开放政策和便利化措施，使中国持续保持对外资吸引力。

不断优化的营商环境为全球企业提供了稳定预期和实实在在的获得感。华南美国商会的报告指出，近七成受访企业表示今年计划在华继续投资。商会会长哈利·赛亚丁表示，中国依然是外商全球投资的首选国之一。

美国霍尼韦尔公司全球高增长地区总裁沈达理日前接受新华社记者专访时说，中国在优化营商环境、扩大对外开放方面取得了长足进步。“随着推进更高水平对外开放，中国市场将越来越具吸引力。”

德国宝马集团2020年在中国市场创下自1994年以来最好销售纪录。宝马集团董事长齐普策表示，今年是中国“十四五”规划开局之年，“中国将继续扩大开放，推进高质量发展，我们充满信心”。对宝马而言，中国不仅是一个庞大的销售市场，更是重要的创新源泉，宝马致力于实现从“中国制造”到“中国创造”。

去年以来，随着公募基金公司外资持股比例限制取消，外资资管机构布局中国市场的步伐显著提速。今年2月，英国资产管理公司施罗德提交了在中国设立独资的公募基金公司的申请，成为继路博迈、富达等之后，又一家递交公募基金资格申请的外资机构。

更短的负面清单、更便利的市场准入、更透明的市场规则、更健全的服务体系、更有效的权益保护……中国以政策定力帮助市场主体对冲不确定性，以自身的生动实践贡献中国智慧。海外人士表示，随着中国下一步加快构建新发展格局，扩大高水平对外开放，未来中国将为世界创造更多机遇，给世界带来更多红利。（记者樊宇）新华社北京3月4日电

(责编：赵超、初梓瑞)