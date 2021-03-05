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家电市场淡季涨价 量与价艰难博弈

姚翀
2021年03月05日08:12 | 来源：南方日报
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原标题：家电市场淡季涨价，量与价艰难博弈

　　春节过后，原本是销售淡季，消费者却发现，部分品牌冰箱、空调产品涨价了，这是为何？

　　部分原材料涨了一倍以上

　　2月28日，美的冰箱事业部发布《美的冰箱涨价通知函》宣布，自3月1日起，对美的冰箱产品价格体系上调10%-15%。而在更早的1月15日，TCL宣布对冰箱、洗衣机、冷柜等产品涨价5%-15%。除了这两个品牌，海尔、海信、志高等品牌也上调了部分产品价格。

　　这并不是品牌商所愿意看到的，其背后是原材料价格的飞速上涨。“原材料价格都涨了，与去年二季度比，涨幅在20%-60%。相比2019年，铜、钢等原材料涨幅超过100%，玻璃的涨幅超过150%。”格兰仕相关人士向记者表示。

　　市场研究机构数据显示，去年末以来，铜价涨了38%，合金涨了48%，铝价涨了37%，铁矿石涨了30%，不锈钢涨了45%，玻璃涨了30%，纸箱涨了20%，泡沫包装涨了15%，塑料涨了35%。

　　更为重要的是，原油价格持续上涨，以NYMEX原油来看，1月初，其价格不到50美元/桶，目前，价格已经上涨至61.66美元/桶，上涨了逾20%，这对于其下游的塑料、橡胶等原材料产品影响重大。

　　供需关系出现变化是主因

　　对于原材料价格上涨的原因，部分分析人士认为，2020年因为受到新冠疫情的影响，很多原材料价格都出现了一定幅度的下滑，特别是在2020年二三月的时候，很多原材料价格下滑是比较明显的，而从2020年三四月份之后，随着中国等一些国家经济逐渐恢复，对应的大家对原材料需求也有所恢复，到了今年，全球对经济的信心明显恢复，在这种情况下，原材料价格显著回调。“当然，在这个过程中，也不能忽视全球货币发行量较大，资本炒作的因素。”

　　广州市社科院产业经济与企业管理研究所所长杨代友则认为：“一般来说，随着供需关系的变化，几乎每年都出现原材料和商品价格上涨或下降，只是这次从去年下半年到现在，主要工业原材料价格上涨持续时间相对更长，涨幅更高，尤其是春节后的这段时间。全球产业链、供应链仍然受着疫情的影响，供需关系紧张是最关键因素。”

　　也有学者对原材料价格会保持高位的预期。广东外语外贸大学经济贸易学院副院长肖奎喜在接受采访时表示，随着全球疫情得到控制以及疫苗的普及，虽然产能供给增加，但对原材料的需求也会进一步加大，供需之间的矛盾估计还会增加，原材料价格在近期内可能还会维持高位。

　　量与价的选择不容易

　　TCL相关人士向记者表示，自去年7月以来，冰箱等产品的主要原材料价格上涨35%以上，其中冰箱发泡用黑料、白料涨幅超过60%，镀锌板、电解铜涨幅超过40%。而原材料上涨导致的售价上涨，主要将影响中低端冰箱产品的价格。在这种情况下，TCL对于冰箱产品进行了调价。

　　实际上，早在去年末，家电产品的价格就有所上涨。据奥维云网数据显示，2020年11月，大家电价格同比与环比皆有上涨，涨价100元-700元不等。像铜这样的关键材料上涨，对空调厂商形成了较大压力——空调产品中，原材料的成本占到五成以上。

　　但是，即使在这种情况下，家电企业也面临着量与价的艰难博弈。据工信部发布的最新数据显示，2020年全年，我国家电行业营收总额为14811.3亿元，较2019年下降了1.1%；同时，利润总额仅为1156.9亿元，下降超过5.6%。

　　也有的企业选择“扛着”。格兰仕方面表示，针对原材料价格上涨没有采取简单调价的做法，而是从八大成本管理上争取超水平发挥，利用规模扩大、效率提升、科技创新等措施应对。

　　有一些中小企业厂商也向记者表示，先保住1%的利润，以免客户跑了，继续观望下，实在不行再调。

　　从这些情况来看，价格上涨是否会转嫁到消费者端，目前仍不明朗，无法一概而论。

　　出口订单多了却更困扰

　　“企业从订单承接到产品生产有一定的时间间隔，在目前价格上涨速度较快的情况下，很可能造成企业高进低出，盈利减少甚至亏损；石油价格的上涨还会带动运输成本的上升；此外，由于工业品价格上涨对需求的抑制作用，还可能导致企业存货增加。”杨代友解析。

　　记者注意到，目前的原材料价格“飙升”，让家电企业在接到海外订单时，更“愁云密布”。

　　当前，中国是全球疫情控制效果最好的国家，家电生产制造的产能较为稳定，自去年下半年以来，家电制造企业收到的海外订单数量一直攀升，然而，在原材料价格越涨越凶的情况下，部分厂商接到这些订单，越来越笑不起来了。

　　“现在成本越来越高，海外订单做得越多，我们亏得越多，压力很大。”乐途电器相关人士向记者表示。

　　有业内人士指出，与国内市场较为稳定不同，去年下半年以来，家电制造业的海外市场情况发生了较大变化，这也使得拥有成熟海外出口业务的企业，在这样的时刻更需要思考如何去调整。

　　肖奎喜建议，企业可以充分运用避险工具，比如期货期权，把未来价格锁定，对冲成本上升带来的风险，并尝试与进口方协商，双方共同承担成本。与此同时，还要注意在签订合同的协商签署柔性合同，在产品出口方面不要把价格定得太死，根据国际上大宗商品的指数来进行调整。

　　南方日报记者 姚翀

(责编：赵超、初梓瑞)

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