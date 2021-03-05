接续奋斗 乡村振兴谱新篇（奋斗“十四五” 奋进新征程）
|
数据来源：国家统计局等
习近平总书记指出，脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。代表委员表示，要切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，以更有力的举措、汇聚更强大的力量，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。
脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。代表委员表示，要乘势而上、再接再厉、接续奋斗，巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，让广大人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。
让脱贫基础更加稳固、成效更可持续
“脱贫攻坚成果来之不易，巩固拓展脱贫攻坚成果的各项工作要抓紧抓实。”河北省灵寿县南营乡车谷砣村党支部书记陈春芳代表说，一方面要建立健全防止返贫机制，对易返贫致贫人口加强监测，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。另一方面，要建立完善产业、就业、教育、医疗等长效帮扶机制，让脱贫成效更可持续。
“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，要抓住关键环节。”全国政协农业和农村委员会副主任陈晓华委员建议，将脱贫攻坚中形成的“中央统筹、省负总责、市县抓落实”工作机制、精准施策等工作方法，运用到全面推进乡村振兴中来，将在乡村振兴中发挥重要作用。
脱贫不脱政策，摘帽不摘责任。陈春芳代表认为，5年过渡期内要保持现有主要帮扶政策总体稳定，不搞“急刹车”，并逐项分类优化调整，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。要抓紧出台各项政策完善优化的具体实施办法，确保工作不留空档、政策不留空白。
投入保障的有效衔接不可或缺。“全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，要强化农业农村优先发展投入保障。”国家税务总局福建省税务局局长赵静代表认为，继续统筹安排一定帮扶资金，加强农村低收入人口常态化帮扶，继续选送优秀干部到发展基础薄弱村当好发展带头人。近年来，福建税务部门累计下派驻村税务干部142人，投入扶贫资金1.77亿元。
让脱贫基础更稳固，离不开产业高质量发展。“对脱贫地区的产业要长期培育和支持，促进产业可持续发展，为农民增收提供持久动能。”重庆市涪陵区南沱镇睦和村党支部书记刘家奇代表说，乘着好政策东风，睦和村变成四季花果飘香的生态旅游村。下一步要补上技术、设施、营销等短板，促进农业、旅游、文化等产业融合发展，久久为功做大做强乡村产业。
走中国特色社会主义乡村振兴道路
民族要复兴，乡村必振兴。代表委员认为，“十四五”时期，要围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局带来的新形势、提出的新要求，扎实做好新发展阶段“三农”工作，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。
解决好发展不平衡不充分问题，迫切需要补齐农业农村短板弱项，推动城乡协调发展。中国工程院院士、河南农业大学校长张改平委员说，必须坚持农业农村优先发展，走中国特色社会主义乡村振兴道路，持续缩小城乡区域发展差距，让低收入人口和欠发达地区共享发展成果，在现代化进程中不掉队、赶上来。
“为推动城乡协调发展，近年来海西州持续开展‘高原美丽乡村’城乡一体化示范点及基础设施建设，在村容村貌整治、村庄道路硬化等方面逐步补上短板。”青海省海西蒙古族藏族自治州委副书记、州长孟海代表介绍。
构建新发展格局，潜力后劲在“三农”。“农村市场潜力巨大，扩大农村需求大有可为。”刘家奇代表说，如今村里的基础设施完善了，农民腰包鼓了，不少家庭都买了小汽车，网购成了新时尚，外出旅游的也越来越多。张改平委员表示，实施乡村振兴战略，会释放巨大的农村消费和投资需求，为构建新发展格局提供强大支撑。
应对国内外各种风险挑战，需要稳住农业基本盘。陈晓华委员表示，有效化解各类风险，要提升粮食和重要农产品供给保障能力。各地各部门要立足自身抓好农业生产，以国内稳产保供的确定性来应对外部环境的不确定性。
让广大农民过上更加美好的生活
新发展阶段，“三农”工作依然极端重要，须臾不可放松，务必抓紧抓实。代表委员认为，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，一定能让广大农民过上更加美好的生活。
乡村振兴，规划先行。陈晓华委员表示，各地各部门要因地制宜，立足特色，按照缺什么补什么的原则，科学制定规划，打造美丽乡村。乡村建设是为农民而建，乡村振兴规划一定要尊重农民意愿，多听取农民意见，稳扎稳打，把好事办好、把实事办实。
乡村振兴，产业要旺。在湖北省荆门市客店镇南庄村，满目青翠、飞湍瀑流，村里依托好风景，建设生态有机种植园、农耕体验园等，每年接待游客20多万人次，村民吃上了“旅游饭”。“我们要依托乡村特色优势资源，加大支持力度，推进农村一、二、三产业融合发展，让农民更多分享产业增值收益。”湖北省荆门市市长孙兵代表说。
乡村振兴，关键在人。陈晓华委员说，通过落实好返乡、下乡创新创业政策措施，鼓励和支持城里的人才到农村去，同时要着力整合资源，有计划有步骤地开展农村人才培养培训，加大乡土人才培养。
“火车跑得快，全靠车头带。”刘家奇代表建议，加强农村基层党组织建设，推动农村基层党组织带头人队伍整体优化提升，充分发挥农村基层党组织领导作用，持续抓党建促乡村振兴，加大教育培训力度，提高农村基层干部的综合素质和工作能力，使他们真正成为乡村振兴的“领头雁”。
《 人民日报 》（ 2021年03月05日 10 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 姚劲波代表：加快数字化转型 推进生活服务业高质量发展
- 人民网北京3月4日电 （记者车柯蒙）近年来，随着我国城镇化进程加快和居民收入水平提高，与衣食住行密切相关的生活服务业迅速发展。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，要加快发展现代服务业，推动生活性服务业向高品质和多样化升级。…
相关新闻
- 评论
- 关注