本报记者 顾仲阳 常 钦 王 珂 倪 弋

数据来源：国家统计局等

习近平总书记指出，脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。代表委员表示，要切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，以更有力的举措、汇聚更强大的力量，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。代表委员表示，要乘势而上、再接再厉、接续奋斗，巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，让广大人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

让脱贫基础更加稳固、成效更可持续

“脱贫攻坚成果来之不易，巩固拓展脱贫攻坚成果的各项工作要抓紧抓实。”河北省灵寿县南营乡车谷砣村党支部书记陈春芳代表说，一方面要建立健全防止返贫机制，对易返贫致贫人口加强监测，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。另一方面，要建立完善产业、就业、教育、医疗等长效帮扶机制，让脱贫成效更可持续。

“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，要抓住关键环节。”全国政协农业和农村委员会副主任陈晓华委员建议，将脱贫攻坚中形成的“中央统筹、省负总责、市县抓落实”工作机制、精准施策等工作方法，运用到全面推进乡村振兴中来，将在乡村振兴中发挥重要作用。

脱贫不脱政策，摘帽不摘责任。陈春芳代表认为，5年过渡期内要保持现有主要帮扶政策总体稳定，不搞“急刹车”，并逐项分类优化调整，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。要抓紧出台各项政策完善优化的具体实施办法，确保工作不留空档、政策不留空白。

投入保障的有效衔接不可或缺。“全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，要强化农业农村优先发展投入保障。”国家税务总局福建省税务局局长赵静代表认为，继续统筹安排一定帮扶资金，加强农村低收入人口常态化帮扶，继续选送优秀干部到发展基础薄弱村当好发展带头人。近年来，福建税务部门累计下派驻村税务干部142人，投入扶贫资金1.77亿元。

让脱贫基础更稳固，离不开产业高质量发展。“对脱贫地区的产业要长期培育和支持，促进产业可持续发展，为农民增收提供持久动能。”重庆市涪陵区南沱镇睦和村党支部书记刘家奇代表说，乘着好政策东风，睦和村变成四季花果飘香的生态旅游村。下一步要补上技术、设施、营销等短板，促进农业、旅游、文化等产业融合发展，久久为功做大做强乡村产业。

走中国特色社会主义乡村振兴道路

民族要复兴，乡村必振兴。代表委员认为，“十四五”时期，要围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局带来的新形势、提出的新要求，扎实做好新发展阶段“三农”工作，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

解决好发展不平衡不充分问题，迫切需要补齐农业农村短板弱项，推动城乡协调发展。中国工程院院士、河南农业大学校长张改平委员说，必须坚持农业农村优先发展，走中国特色社会主义乡村振兴道路，持续缩小城乡区域发展差距，让低收入人口和欠发达地区共享发展成果，在现代化进程中不掉队、赶上来。

“为推动城乡协调发展，近年来海西州持续开展‘高原美丽乡村’城乡一体化示范点及基础设施建设，在村容村貌整治、村庄道路硬化等方面逐步补上短板。”青海省海西蒙古族藏族自治州委副书记、州长孟海代表介绍。

构建新发展格局，潜力后劲在“三农”。“农村市场潜力巨大，扩大农村需求大有可为。”刘家奇代表说，如今村里的基础设施完善了，农民腰包鼓了，不少家庭都买了小汽车，网购成了新时尚，外出旅游的也越来越多。张改平委员表示，实施乡村振兴战略，会释放巨大的农村消费和投资需求，为构建新发展格局提供强大支撑。

应对国内外各种风险挑战，需要稳住农业基本盘。陈晓华委员表示，有效化解各类风险，要提升粮食和重要农产品供给保障能力。各地各部门要立足自身抓好农业生产，以国内稳产保供的确定性来应对外部环境的不确定性。

让广大农民过上更加美好的生活

新发展阶段，“三农”工作依然极端重要，须臾不可放松，务必抓紧抓实。代表委员认为，把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，一定能让广大农民过上更加美好的生活。

乡村振兴，规划先行。陈晓华委员表示，各地各部门要因地制宜，立足特色，按照缺什么补什么的原则，科学制定规划，打造美丽乡村。乡村建设是为农民而建，乡村振兴规划一定要尊重农民意愿，多听取农民意见，稳扎稳打，把好事办好、把实事办实。

乡村振兴，产业要旺。在湖北省荆门市客店镇南庄村，满目青翠、飞湍瀑流，村里依托好风景，建设生态有机种植园、农耕体验园等，每年接待游客20多万人次，村民吃上了“旅游饭”。“我们要依托乡村特色优势资源，加大支持力度，推进农村一、二、三产业融合发展，让农民更多分享产业增值收益。”湖北省荆门市市长孙兵代表说。

乡村振兴，关键在人。陈晓华委员说，通过落实好返乡、下乡创新创业政策措施，鼓励和支持城里的人才到农村去，同时要着力整合资源，有计划有步骤地开展农村人才培养培训，加大乡土人才培养。

“火车跑得快，全靠车头带。”刘家奇代表建议，加强农村基层党组织建设，推动农村基层党组织带头人队伍整体优化提升，充分发挥农村基层党组织领导作用，持续抓党建促乡村振兴，加大教育培训力度，提高农村基层干部的综合素质和工作能力，使他们真正成为乡村振兴的“领头雁”。

《 人民日报 》（ 2021年03月05日 10 版）

(责编：李源、初梓瑞)