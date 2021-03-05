3月4日，智能手机品牌realme真我召开真我GT旗舰新品发布会。

据了解，realme真我GT旗舰采用新一代安卓处理平台高通骁龙888，并搭载6.43英寸120Hz三星Super AMOLED显示屏，能够满足游戏爱好者快速操作和响应的需求，显示更流畅，操作游戏更跟手。

影像方面，真我GT配备6400万索尼广角三摄，分别为广角主摄、超广角镜头、微距镜头。得益于底层算法全面升级，真我GT的人像风格、夜景视频拍摄体验提升显著。续航上，realme真我GT则标配65W智慧闪充，35分钟可将4500mAh大容量电池充至100%。

“真我GT是realme为年轻人打造的全新性能旗舰产品。”realme副总裁、中国区总裁徐起表示。GT代表了在一场又一场竞速中不断超越自己的挑战精神，是所有赛车手心中的文化图腾。“我们希望能将这份’追求极致，不断挑战’的赛车精神，传递给每一个年轻人。希望每个手持GT的人，都能有挑战120%的自我的勇气和信念，超越自我极限。”

根据Counterpoint数据显示，realme2020年全球手机出货量累计超过了4240万台，全球逆势增长65%，是全球唯一一个增长超过60%的品牌。延续2020年的强劲上升势头，2021年realme销量继续迅猛增长，全球用户数量正式突破7000万。

realme方面表示，下一步将把中高端产品线作为品牌发展的关键举措，坚持“敢越级”的品牌精神，带来更加丰富全面的中高端5G产品，践行“双平台+双旗舰”战略，同时采用高通骁龙8系列和联发科天玑系列双旗舰5G平台，并分别打造性能和影像两个旗舰系列，为年轻用户带来更多中高端产品的选择，为越级科技和潮玩设计注入新的活力，开启realme成为科技潮流标杆的新征程。

(责编：赵超、吕骞)