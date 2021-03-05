原标题：天问一号、网安保障……首场委员通道彰显中国科技力量

“天问一号”正以每秒4.8公里的速度在火星轨道上环绕探测；

“中国粮”主要用的“中国种”，选育的新品种可与日本、泰国的部分品种媲美；

过去一年，中国网络安全力量帮助世界知名顶级车企发现了17个安全漏洞；

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3月4日，全国政协十三届四次会议首场“委员通道”上，回答媒体记者提问的委员们都是各个领域的专家，他们“金句”频出，向全国人民汇报的内容不仅提气，而且彰显了科技引领的中国力量。

今年中央一号文件明确指出“要打好种业翻身仗”。

种业翻身仗怎么打？全国政协常委、中国农业科学院副院长万建民第一个回应公众关切。

以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，种质领域尽显科技力量。“我们还选育出了适合于肾脏病人食用的低谷蛋白大米和适合糖尿病人食用的降糖大米，这都是种质科技的力量。”万建民说。

“仍有部分种源依赖进口，党中央提出打好种业翻身仗，需要从种质资源的收集保存、种质科技创新、优势企业培育等方面加强，同时加强基因挖掘、农产品培育方面的科技创新。”万建民说，中国农业科学院建设的种质资源库今年有望投入使用，建成后容量将达到150万份，居世界第一。

全国政协委员、中国科学院院士、中国航天科技集团科技委主任包为民在首场“委员通道”现场向公众分享“天问一号”实时动态：“‘天问一号’正以每秒4.8公里的速度在火星轨道上进行环绕探测，各项指标正常，仪器设备工作正常。”

就在今天，中国首次拍摄的近景火面图像发布，这里头蕴含着大量的科学信息，等待着科学家们去研究和挖掘。

截至目前，全球共开展47次对火星的探测，其中有2/3的探测任务以失败告终，这足以说明探火之路险象环生。

探测深空、科技引领，中国航天人给出了高水平的答卷。

“我国的‘天问一号’起点高、效率高、挑战大、创新强，一步就实现对火星的‘绕、落、巡’探测，三步并作一步走，这将再开人类深空探测的先河。”包为民说。

仰望寰宇，中国航天人以独具特色的航天精神砥砺前行。展望今年的工作，包为民介绍，经过综合风险分析，“天问一号”将于今年5月到6月择机着陆火星，开展后续的巡视探测。我国航天发射今年有望首次突破40次，空间站将进入建造阶段……

全国政协委员、360公司创始人周鸿祎在首场“委员通道”上的亮相，又把大家从深空世界带入数字世界：一切皆可编程，万物均要互联，整个世界架构在网络和软件之上。

“是软件就会有不可避免的漏洞，有漏洞就有可能被人利用。”周鸿祎说，去年，360帮助一家世界知名的顶级车企发现了17个安全漏洞，通过这些漏洞，汽车可以被远程开关车窗、远程启动或者远程熄火。

“在‘十四五’和2035规划里，发展和安全是两个最重要的关键词，网络安全是数字化战略的‘底座’，有了网络安全的保障，我们的数字化战略才能发展得更好。”周鸿祎说，在国家的大力支持下，360公司累计发现并锁定了44个国外高级网络威胁组织，侦测到2700余次网络攻击，解决了过去这种高级网络攻击很难觉察的难题。

有了网络安全的科技引领，网络安全行业将在国家数字化的整个战略和进程中保驾护航，成为中国数字经济发展的安全卫士，为百姓在数字化进程中带来获得感、幸福感、安全感。

(责编：赵竹青、初梓瑞)