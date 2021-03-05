人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

北斗三号系统服务能力步入世界一流行列

2021年03月05日08:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月5日电 （赵竹青）中国卫星导航系统管理办公室4日发布消息称，经全球连续监测评估系统实时测试表明，北斗三号全球卫星导航系统定位、测速、授时精度，以及服务的可用性、连续性等均满足指标要求。系统服务能力步入世界一流行列，特色服务得到全面部署。

据介绍，北斗区域短报文通信、全球短报文通信已面向大众用户和部分实际用户提供服务；星基增强服务正面向民航、海事、铁路等高完好性要求用户提供试运行服务；地基增强系统可提供实时动态厘米级、事后静态毫米级定位增强服务；精密单点定位正面向精准农业、国土测量、自动驾驶等领域用户提供服务；国际搜救服务，正按国际组织要求开展入网工作。

支持北斗三号的国产北斗芯片、模块等关键技术全面突破，性能指标与国际同类产品相当，已在各行各业广泛应用。国产北斗基础产品已出口至120余个国家和地区，基于北斗的土地确权、精准农业、数字施工、智慧港口等，已在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲等地成功应用，服务当地经济社会发展。

北斗三号系统开通以来，包括苹果在内的国际主流智能手机厂商广泛支持北斗，北斗正加速进入大众消费类电子产品。据统计，2020年第四季度申请入网支持北斗定位的智能手机达到79%。随着芯片小型化、低功耗、低成本、射频基带一体化等技术的发展，以及卫星导航IP核与移动通信等领域的广泛集成，北斗正全面走向大众应用，服务百姓生活。

目前国家有关部门已将北斗产业发展列入国家“十四五”规划重点项目，将加强北斗与物联网、无人驾驶、人工智能、5G通信、区块链等战略前沿技术的交叉融合，推动北斗融入新基建，催生新业态、新产业。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
王煜委员：创造适宜营商环境 带动区域经济发展
　　人民网北京3月5日电 （白帆）“推动东部地区产业向中西部地区梯度转移，引导民营企业家加大在中西部地区投资，是加快中西部地区产业发展的主要路径。”全国政协委员、上海市工商联副主席王煜接受采访时表示，建议制定西部帮扶计划、提振企业家在西部投资的信心、制定产业园区发展规划，同时建议在全国推广上海优化营商环境的经验。…
北斗三号系统服务能力步入世界一流行列
　　人民网北京3月5日电 （赵竹青）中国卫星导航系统管理办公室4日发布消息称，经全球连续监测评估系统实时测试表明，北斗三号全球卫星导航系统定位、测速、授时精度，以及服务的可用性、连续性等均满足指标要求。系统服务能力步入世界一流行列，特色服务得到全面部署。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部