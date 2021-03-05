原标题：代表委员热议未成年人网络游戏防沉迷 中宣部回应了

2020年全国两会上，全国人大代表、杭州技师学院教师杨金龙就未成年人网络游戏防沉迷、防过度消费提出建议，建议将生物识别“实人认证”纳入游戏注册、登录及消费支付环节，实现“人证合一、人机对应”。半年多后的12月15日，中宣部联合多部委对该建议作出书面答复。

3月4日，杨金龙告诉中青报·中青网记者，对于这个结果十分高兴，答复对建议中“网络游戏应尽快立法”的部分也进行了回应。

对未成年人健康游戏的防护正成为全社会关注的焦点。艾瑞咨询报告数据显示，2019年未成年游戏用户规模已达到1.07亿。新出台的《中华人民共和国未成年人保护法》修订案规定了一系列防止未成年人沉迷网络的措施。

在全国政协常委、民进中央副主席朱永新看来，制定未成年人健康游戏统一的国家标准，并由国家推动强制执行成为当务之急。他在今年的全国两会提案中表示，家校企要协同履行监护责任。

朱永新发现，近年来许多游戏企业已响应国家要求，各自建立起如健康系统、防沉迷系统等未成年人保护平台，但由于缺乏全国统一的未成年人保护机制落地标准，行业数据不互通、家长责任意识薄弱等因素，这些保护机制和规则仍存在优化空间。

关乎未成年人健康游戏方面的积极变化正在发生。杨金龙透露，相关部门正在建设国家统一的网络游戏实名验证平台，给游戏企业提供游戏用户身份识别服务，以统一核验游戏用户数据，准确验证未成年人身份信息。

目前，该系统已基本建设完成，将组织企业分批接入，未来还将逐步完善实名验证系统功能，实现跨平台使用网络游戏时间数据互通。

朱永新也建议进一步加大力度，在现行行业规范的基础上，结合头部企业实践经验，由政府牵头制定国家标准，建立统一的防沉迷平台，整体接入公安实名系统验证，推动所有企业以统一的力度和方式予以落实执行。

在杨金龙收到的答复中，中宣部对防沉迷监督检查也作出了回应：在前置审批环节重点审查游戏防沉迷系统设置情况，对没有设置防沉迷系统或设置不到位的，一律打回修改，坚决“配好刹车再上路”。

受代表与委员热切关注的“未成年人网络保护”问题已逐步写入多个法律法规。新出台的《中华人民共和国未成年人保护法》修订案将未成年人网络保护单设一章，明确了家长的监护责任。

国家新闻出版署目前正着手起草《网络游戏管理办法》。其中设置了“未成年人保护”专章，明确了网络游戏未成年人保护的落实主体以及主管部门、相关单位、监护人和社会各界责任，并就游戏内容规范、实名注册等制定相应罚则，将是网络游戏出版、运营、管理的重要依据。

此外，国家新闻出版署与中央网信办、团中央等部委积极配合全国人大启动未成年人保护法修订工作，推动设立了“网络保护”专章，该章对网络信息内容治理、未成年人个人信息保护、网络沉迷防治、监督举报机制等方面作出明确规定。

逐步完善的条款与标准呼唤着更有效的执行。对于加强未成年人保护、防止网络游戏沉迷，朱永新在提案中表示，家校企要协同履行监护责任。

他用“前置防护”“事中保护”“事后服务”分别说明了未成年人在网络游戏不同阶段中家长、企业承担的责任。

在“前置防护”阶段，通过将家长等监护人与未成年用户游戏账号的绑定，实现家长对未成年人的游戏操作记录查询、游戏消费记录查询以及游戏操作提醒、游戏消费提醒、游戏操作时段设置和游戏消费限制。在“事后服务”阶段，所有企业应建立并公开投诉和举报渠道，制定统一清晰的退费标准，并给有需要的家庭特别关怀。

目前，相关部门已要求网络游戏公司在游戏页面显著位置设立举报投诉渠道，方便用户反映情况。

杨金龙也从回复中得知，为引导家长、学校等社会各界力量履行未成年人监护守护责任，帮助未成年人树立正确的网络游戏使用习惯和消费观念，中宣部在《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》和正在起草的《网络游戏管理办法》中均对家长、学校等的监护引导责任作了强调。团中央也将依托各地12355青少年服务台等阵地，广泛开展青少年网络素养教育。多部门正形成工作合力，并支持社会组织、专业机构和企业事业单位共同参与网络游戏防沉迷工作，保障未成年人身心健康成长。（记者 李超 樊未晨）

(责编：赵竹青、初梓瑞)