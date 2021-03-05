2021年，市场回暖，消费购买力回升，同时，伴随着疫情防控常态化的态势，健康的概念再一次被提到了一个全新的高度。空调行业的路该怎么走，市场的增长点在哪里，如何才能引导行业渐入佳境，成为市场最为关切的问题。

3月4日，苏宁发布2021年空调白皮书。围绕“新能效”与“健康”两大关键词，苏宁揭晓了2021年在空调品类的四大战略，正式宣告 “净肺工程3.0”联盟成立。

新政解读：高品质机型是销售突围关键

发布会开始，中国家用电器研究院副院长葛丰亮首先分析了国家政策导向，指出国家层面在家电行业、尤其是空调品类方面正在大力推行的新政策，呼吁企业可以适时抓住这个机遇，通过抢占高能效、健康智能、以旧换新等增长点，助力消费者与企业双赢。

实际上，早在2019年，苏宁就启动了“定频退市”项目，对高能效变频空调的普及起到了一些促进作用。2020年，苏宁在此基础上增加了补贴力度，联合全产业链，建立了“新一级能效联盟”并推出“以旧换绿”行动，新能效空调普及率全平台已超90%，回收单量超360万台，转化金额超100亿元。

2021年起，新国标、高品质、健康范，将成为苏宁空调的主流机型和新标签。苏宁不仅继续与中国家电研究院、中标院等合作，斥资1000万作为健康空调专项宣传资金，还会对所有高品质健康空调机型提供苏宁补贴，推动全民空调使用体验的升级。

呼吸健康受关注，苏宁发放50亿空调深度清洗补贴

2018年，钟南山院士抡起大锤砸烂旧空调拉开净肺工程的大幕。

今年，同样作为苏宁净肺工程荣誉顾问的戴自祝教授，再次重申老旧空调的危害，呼吁后疫情时代下全社会关注呼吸健康，践行净肺工程。

苏宁易购家电集团副总裁徐仲介绍道，苏宁早已积极推动新能效健康空调的普及，不仅联合行业研究机构，和中家院（北京）检测认证有限公司对空调功能进行分析确立健康空调标准，在过去的2020年累计发放优惠补贴100亿，以健康空调补贴、开展分期免息、0元试用等形式，降低健康空调的消费门槛。

2021年，苏宁提出倡议“一年给空调洗两次澡，省电更健康”。除了斥资50亿元用于空调深度清洗特惠专项补贴，还将发起1000万户家庭空调清洗计划：向在苏宁购买健康类空调产品的客户，免费提供120-150元面额空调清洗卡，带动全民树立科学健康的空调使用理念。

加投200亿补贴，助空调消费升级下乡

作为新时期下沉市场的开拓者，8000多家苏宁零售云门店不但是深入县镇的毛细血管，还是家电产品触达用户的重要销售渠道。

在刚刚过去的2020年，零售云渠道空调销售突破550万套，门店店均C2M产品SKU超750个，合作品牌达到54家。

早在2月下旬，零售云就与美的、海尔、格力、海信科龙、TCL、华凌、惠而浦等品牌厂商，率先在县域市场打响空调开盘旺销。其中，美的空调2天的累计销售金额超过了12亿元。

2021年，零售云全国累计新开门店数量将达到12000家。

空调白皮书中指出，2021年预计定制单品销量在350-400万台之间，预计全年销售500万套农村空调。为此，苏宁还将继续借零售云门店给予农村市场200亿元专款补贴，用于在三四线城市、县镇农村市场给予消费者空调专项让价。

空调行业的全场景战略：服务将深入社区

此次大会上，2021年空调白皮书还透露了苏宁的下一步服务战略：将充分利用社区店，承接空调售后安装调配、清洗、维修、保养等服务，做到3公里内随叫随到。服务网络深入社区，从响应速度、便捷度等方面大大提升消费者体验。

1990年，苏宁以200平米空调专营店起家。1999年，苏宁布局连锁，扩充家电品类，进入全国市场。今年正是苏宁空调扎根行业的第31周年，净肺工程3.0联盟的成立，将帮助用户以更便捷的渠道、更具性价比的价格购买新能效健康空调。

对于广大用户而言，呼吸更洁净的空气，恰恰是苏宁净肺工程的题中之意。作为空调销售的第一渠道，2021年开始，苏宁又将为整个行业和消费者带来怎样的改变，值得期待。

(责编：赵竹青、吕骞)