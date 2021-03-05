原标题：新选拔的第三批18名航天员已经准备进入训练

新华社北京3月4日电(记者刘开雄、郑明达)“新选拔的第三批18名航天员已经报到，准备进入训练。”全国政协委员、中国载人航天工程副总设计师杨利伟4日接受记者采访时表示。

杨利伟介绍，第三批航天员主要由空军飞行员、科研院所的科学家和工程师、科研单位的专家等三方面人员构成。不同于前两批航天员备战我国空间站的建造期任务，第三批航天员主要是为空间站运营阶段的飞行而准备的。男女航天员均有。

他透露，我国空间站已经进入全面建设期，特别是在今年已经进入建造期，目前各项工作的进展很顺利。“上半年计划发射核心舱、天舟二号货运飞船，以及神舟十二号载人飞船，在下半年还要进行天舟三号以及神舟十三号的发射。”

他说，航天飞行将是常态化。“第一批和第二批航天员，目前就是随时准备飞行的备战状态。”

“第三批航天员还要经过3到4年的周期性基本训练之后，才能够具备执行任务的能力。”杨利伟说。

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