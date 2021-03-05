原标题：【“十三五”成就巡礼】我国初步形成生态修复新格局

从开展生态保护修复重点专项行动，到探索实施山水林田湖草一体化保护修复，再到鼓励社会资本投入生态修复领域，记者从自然资源部了解到，“十三五”期间，我国国土空间生态修复取得开创性进展。

在广西北海滨海国家湿地公园，成片的红树林不仅是一道亮丽的风景线，也为鸟类提供了栖息场所。这几天，有4万多只各种鸟儿在湿地公园里过冬，其中包括世界极危鸟类勺嘴鹬。很难想象，在3年前这里还是一个遍布养虾塘、养猪场的地方，每天有4.5万吨污水和养殖废水排入。

“十三五”期间，在中央财政支持下，自然资源部组织实施了蓝色海湾整治行动、海岸带保护修复工程、红树林保护修复专项行动计划，在渤海综合治理攻坚战行动计划中组织实施海洋生态修复，全国整治修复岸线1200公里、滨海湿地2.3万公顷，治理区域海洋生态质量和功能得到提升。

生态修复带来变化的不仅仅是滨海湿地，“十三五”期间，我国还开展了包括云南抚仙湖在内的25个山水林田湖草生态保护修复工程试点。截至目前，中央财政已累计下达资金500亿元。

此外，2019年国家探索鼓励社会资本投入生态修复，通过赋予一定期限的自然资源产权等政策，激励社会主体投入矿山生态修复。自然资源部表示，目前河北、辽宁、江西等多个省份出台了实施细则，支持社会资本以参与、合作、特许经营等多种模式开展矿山生态保护修复。

“十三五”期间，国家还开展长江干流和主要支流两侧、京津冀周边和汾渭平原重点城市等重点区域历史遗留矿山生态修复，治理修复废弃矿点近9000个、面积达2.5万公顷。

(责编：李源、初梓瑞)