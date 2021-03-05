人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

"十三五"成就巡礼：我国初步形成生态修复新格局

2021年03月05日09:05 | 来源：央视网
小字号
原标题：【“十三五”成就巡礼】我国初步形成生态修复新格局

　　从开展生态保护修复重点专项行动，到探索实施山水林田湖草一体化保护修复，再到鼓励社会资本投入生态修复领域，记者从自然资源部了解到，“十三五”期间，我国国土空间生态修复取得开创性进展。

　　在广西北海滨海国家湿地公园，成片的红树林不仅是一道亮丽的风景线，也为鸟类提供了栖息场所。这几天，有4万多只各种鸟儿在湿地公园里过冬，其中包括世界极危鸟类勺嘴鹬。很难想象，在3年前这里还是一个遍布养虾塘、养猪场的地方，每天有4.5万吨污水和养殖废水排入。

　　“十三五”期间，在中央财政支持下，自然资源部组织实施了蓝色海湾整治行动、海岸带保护修复工程、红树林保护修复专项行动计划，在渤海综合治理攻坚战行动计划中组织实施海洋生态修复，全国整治修复岸线1200公里、滨海湿地2.3万公顷，治理区域海洋生态质量和功能得到提升。

　　生态修复带来变化的不仅仅是滨海湿地，“十三五”期间，我国还开展了包括云南抚仙湖在内的25个山水林田湖草生态保护修复工程试点。截至目前，中央财政已累计下达资金500亿元。

　　此外，2019年国家探索鼓励社会资本投入生态修复，通过赋予一定期限的自然资源产权等政策，激励社会主体投入矿山生态修复。自然资源部表示，目前河北、辽宁、江西等多个省份出台了实施细则，支持社会资本以参与、合作、特许经营等多种模式开展矿山生态保护修复。

　　“十三五”期间，国家还开展长江干流和主要支流两侧、京津冀周边和汾渭平原重点城市等重点区域历史遗留矿山生态修复，治理修复废弃矿点近9000个、面积达2.5万公顷。

(责编：李源、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
加速升级供应链 化解汽车产业“芯”事
　　汽车芯片供应紧张，令全球汽车制造商有些“头疼”。近日，福特、丰田等多家车企均公开表示，将通过减少生产来调节产能，以应对芯片供应问题。…
姚劲波代表：加快数字化转型 推进生活服务业高质量发展
　　人民网北京3月4日电 （记者车柯蒙）近年来，随着我国城镇化进程加快和居民收入水平提高，与衣食住行密切相关的生活服务业迅速发展。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，要加快发展现代服务业，推动生活性服务业向高品质和多样化升级。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部