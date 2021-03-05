陈晨

原标题：我国将实施农村供水保障工程

在2日召开的农村水利水电工作会议上，水利部副部长田学斌表示，2021年是“十四五”开局之年，农村水利水电领域要重点实施农村供水保障工程，提升供水保障水平，要建立健全饮水安全风险监测机制，做好应急预案，确保不出现整村连片停水断水等颠覆性问题。

田学斌强调，要系统谋划好“十四五”农村水利水电工作。坚守底线任务，紧盯脱贫地区特别是“三区三州”等特殊地区农村供水薄弱环节，坚决守住脱贫攻坚成果；紧盯保障国家粮食安全，补齐灌排工程设施短板；紧盯小水电生态流量，坚决消除过度开发和严重破坏生态环境问题。提标准强质量，提高农村供水标准，加快实施大中型灌区现代化改造，开展小水电绿色改造和现代化提升。创新体制机制，完善监督制度体系，大力推进农村供水工程、灌区规范化管理，深化农业水价综合改革，完善农村供水水费机制。

田学斌表示，2021年，农村水利水电领域将启动实施大中型灌区续建配套与现代化改造，进一步加强与高标准农田建设、高效节水灌溉等项目的衔接。他强调，各区域灌区改造要充分体现区域特点和功能需求。要深入推进灌排工程标准化规范化管理，严格农业用水管理，进一步深化农业水价综合改革。全面推进农村水电绿色发展，持续修复改善河流生态环境质量。继续深化小水电清理整改工作，完成长江经济带小水电清理整改，联合有关部门启动黄河流域小水电清理整治。开展小水电绿色改造和现代化提升，2021年再创建50座以上示范电站。加快农村水利水电信息化步伐，着力打造农村水利水电信息平台，实现行业一张图、建设一张表、监管一张网。深化农村水利水电领域改革、促进高质量发展。

(责编：李源、初梓瑞)