原标题：AI赋能 药物研发如何开启快进模式

“从AI+影像逐渐衍生到药物研发，AI+医疗当前仅走了从1到10的第一步，未来20年潜力巨大，AI和人的结合对医疗行业的推动可能会大于人类过去几千年。”3月2日，在从“AI＋医疗”到数字医疗：机遇与挑战高峰对话会上，创新工场董事长兼CEO李开复作出如上预测。

当前，人工智能与医疗产业加速融合，从AI+医疗影像、AI+辅助诊断到AI+健康管理、AI+新药研发等，AI+医疗延伸到更多不同的医疗服务应用场景当中，并不断发展落地。

对话会前几天，人工智能药物开发创企Insilico Medicine(英矽智能)宣布，首次将生物学和化学生成学相结合，发现一种全新机制的用于治疗特发性肺纤维化(IPF)的临床候选新药，并成功通过多次人类细胞和动物模型实验验证。

“研发中仅用时18个月、研发经费约合200万美元。想较于传统药物研发需要上10年耗资几十亿，AI赋能药物研发极大的缩短药物研发时间，又大大降低了成本。”Insilico Medicine首席科学官任峰博士介绍。

新药研发是人类发展中最复杂、最具风险和耗时最漫长的技术研究领域之一。一种药物从研发到正式面世，不但不需要众多生物、化学、医学等方面的专家，还需要承受巨大的失败风险。数据统计显示，平均每一种新药从靶点发现到上市，制药公司平均需要花费26亿美元，以及长达10年的研发时间，药物研发失败率通常达90%以上，利用AI加快药物研发因此尤为迫切。

与传统的药物发现过程相比，Insilico Medicine这一新药研发成果的不仅速度快了几个数量级，所耗费成本也低了几个数量级。这给AI赋能药物研发带来巨大想象空间。

李开复表示，这一成果一定程度上验证了AI算法结合药物化学与生命科学，能够更高效的研发出有巨大潜力的候选药物分子，在全球范围内是个突破性的进展，“但这仅仅是AI赋能新药研发的第一步，颠覆式的改革工作才刚刚开始，未来还需继续深入才能体现AI真正的价值。”

在启明创投主管合伙人梁颕宇看来，药物研发是人工智能最重要和最大的应用场景之一，人工智能则是药物研发最重大的技术红利之一。AI赋能药物研发，既能够缩短药物研发的时间，又能够大大降低成本，20年后机器人的诊断水平一定会超过医生。（记者宋雅娟）

(责编：赵竹青、吕骞)