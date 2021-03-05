天柱县位于贵州黔东南苗族侗族自治州，早年以金矿闻名，随着资源的枯竭和矿场的陆续关停，该地区经济发展陷入困境，为转变经济增长方式，当地政府将眼光投向鉴江，转向发展生态旅游业。

鉴江是天柱县内主要河流，此前存在河道堵塞、水质污染严重、驳岸冲刷严重等状况，对天柱县发展经济、人民生活改善带来极为不利的影响，治理鉴江流域生态环境成为改善人居环境，发展旅游业的重要一环。

2017年，兴业银行与贵州省签署《“加强绿色金融合作 助推大生态战略实施”战略合作协议》，将扶贫和绿色相结合的“绿色扶贫”写进协议，探索绿色生态脱贫之路。

2018年，兴业银行贵阳分行为天柱县鉴江小流域治理项目提供11.7亿元授信支持，是天柱县第一笔也是目前唯一一笔落地的PPP项目融资业务。一方面通过拓宽河床、加固堤坝、种植绿植、扩建污水处理厂等一系列治理方式改善生态环境，防治水土流失，另一方面依托治理好的鉴江，打造融文化、水景、露营、漂流等在内的三十里水景民族风情文化长廊，建成全域旅游项目，丰富天柱县旅游资源。截至目前，该项目已吸纳当地贫困人员1000余人就业。

据项目负责人介绍，预计项目建成3-5年后，达到国家5A级景区标准，年接待游客量达40万人次以上。在11年运营期内，经济收益达40亿元以上，新增就业岗位1万个以上，受益人群达11万人。

贵州省天柱县只是兴业银行探索绿色扶贫新模式的一个缩影。近年来，该行与江西、贵州、新疆、甘肃、内蒙古、青海、云南等贫困人口比重较大的九省区签订绿色金融战略合作协议，将当地生态资源禀赋与兴业银行绿色金融优势相结合，围绕绿色生态扶贫做好文章，让众多贫困群众端上“生态碗”，吃上“绿色饭”。截至2020年末，兴业银行累计为支持脱贫攻坚和乡村振兴投放绿色资金126.90亿元。

打好绿色产业扶贫牌

“输血+造血”并举，通过产业扶贫模式创新念好致富经，是兴业银行探索绿色生态脱贫的着力点。其中光伏扶贫即是兴业银行在实践中探索出来的行之有效的新模式，通过住房屋顶和农业大棚上铺设太阳能电池板，贫困户不仅可以自己使用这些电能，也可以将多余电量卖给国家电网，“自发自用，多余上网”。

据介绍，兴业银行在江西、安徽、山西、吉林等地，探索与光伏企业合作，优先支持在国家重点贫困县落地的分布式光伏发电项目，让每个贫困家庭都成为微型太阳能电站，收获一张收益稳定的“阳光存折”。

在江西，兴业银行为60兆瓦光伏扶贫项目提供融资服务，该项目总装机规模60MWp,年平均发电量为6309万度，预计实现年收入5000多万元，每年将部分发电收益作为石城县2238户建档立卡贫困户扶贫款。

同时，该项目具有显著的节能、环境和社会效益，与相同发电量的火电相比，相当于每年可节约标煤2.3万吨，每年减少二氧化碳排放约6.9万吨。此外，光伏大棚除利用顶部发电外，贫困户还可开展家禽养殖，生态采摘等活动提高附加收入。

建立利益联结强纽带

在闽北山区南平顺昌县，兴业银行从绿水青山中找到食用菌这把“金钥匙”，打开了致富之门。

神农菇业是当地从农户发展起来的民营企业，以生产销售海鲜菇、平菇为主，具有绿色有机产品认证证书。依托神农菇业，兴业银行通过“银行+龙头企业+农户”的产业扶贫模式，推动食用菌产业做大做强，小小菌菇种出亿元绿色富民大产业。自2013年该行与神农菇业开展合作，绿色贷款余额从最初的650万元增至如今的9567万元，神农菇业的销售收入也从2000万元增长至3亿元，增长了15倍，

如今，神农菇业已成为国内唯一大规模使用瓶栽自动化技术生产海鲜菇的龙头企业，产品占全国40%市场份额，其中30%出口北美、东南亚等国家和地区。神农菇业目前621位员工中，当地贫困户就有253人，在带动贫困人口就业的同时，也通过技能培训带动更多贫困农户增收致富。

2020年受新冠疫情影响，市场需求萎缩，上下游供应链无法正常运转，企业资金压力增大。兴业银行还及时了解到企业资金需求，为其增贷1000万元解决了企业燃眉之急。

以神农菇业为样本，兴业银行发挥自身绿色金融优势，通过与绿色产业中的优质企业项目联动，拉动贫困人口就业，在品种引进和改良、标准化养殖场建设、生产技术培训等方面加大金融支持，建立贫困人口与绿色项目的利益联结机制，让贫困人口联结绿色项目，绿色项目联结市场，建立稳定脱贫的长效机制，打通绿水青山和金山银山转化通道，铺就金色小康路，奏响乡村振兴曲。

(责编：赵竹青、吕骞)