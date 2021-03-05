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中国移动全家Wi-Fi 开启未来智慧家庭生活 

2021年03月05日13:57 | 来源：中国网
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原标题：中国移动全家Wi－Fi 一把开启未来智慧家庭生活的钥匙

　　随着5G网络的广泛应用，信息化、智能化融合场景持续升级，助力了传统行业转型。最直观感受的是网速提升带给生活的便利，有网络速度作为保障，可以实现很多居家实时的保障功能。

　　基于5G物联网技术的智慧家庭也得以实现，从智能一体化安全门锁、5G高清摄像监控系统，到室内环境控制系统，以及厨卫管理、智能照明、窗帘窗户控制系统等一系列智慧家庭解决方案，营造安全、健康、舒适生活新体验。5G使高清晰、高精度、高动态的视频直播变得可能，4K高清视频、VR技术运用，让观众可以获得360度“沉浸式”视听感受。人们有理由对2022年北京冬奥会直播抱有特别期待。

　　随着中国移动5G信号的全面覆盖，越来越多的用户享受到了5G带来的卓越体验。中国移动适时推出的融合套餐，极大程度地满足了用户对于流量、通话时长、品牌及网络权益、国际及港澳台权益的需求。

　　中国移动面向家庭宽带用户提供“全家Wi－Fi家庭网络提升”服务，全面改善用户家庭Wi－Fi覆盖不全、信号弱等网络问题。中国移动提供的个性化的组网方案，包括专业的Wi－Fi环境测评、组网设计、终端适配、调测部署服务保证各类智能终端设备能够顺畅接入互联网，让用户家里的Wi－Fi达到覆盖广，上网快的效果。

　　中国移动全家Wi－Fi面向客户提供“硬件＋服务”产品方案，其中硬件包括：千兆双频路由器、MESH路由器、POE＋面板AP、电力猫等硬件设备；并为用户提供：网络环境评测、组网设计、安装调优、生成组网竣工报告及保障服务。

　　5G时代的到来，预示着智慧家居生活愈加完美。选择升级网络，也就是选择更加品质的生活。室内和室外，通讯设备和智能终端，都可以带来全场景极速网络体验。全千兆就像一把钥匙，帮助更多家庭打开美好生活的大门。

(责编：赵超、吕骞)

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