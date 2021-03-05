人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

离职场“荣耀时刻”更近一步

2021年03月05日16:59 | 来源：人民网
小字号

成为职业电竞选手，是不少年轻人的梦想，然而只有极少数人能在日复一日的严苛训练后，经过层层考验，在赛场上成为“王者”。

“每个英雄都有自己的技能和使用方法，每个人也有自己的长处和创造成绩的位置。” 00后职业电竞选手一诺在赛场上得到了自己的“荣耀时刻”。在他看来，赢得一场比赛背后，除了实力、状态和运气，更多的是努力和汗水。

在职场上亦是如此，2019年7月，桑万琳放弃了原本安稳的工作，成为了一名房产经纪人。“别怕失败，越努力越幸运。”桑万琳总是说，只要努力，就一定不会停留在原地。顶住压力，苦学知识技能，一年后她的销售业绩跃升为公司上海区域第7名，用实力证明了自己的职场“荣耀时刻”。

与一诺、桑万琳相比，王柔尊的职场经历平凡而不简单。他把客服这个职业视为锻炼提高的机会，也是这份工作让23岁的他在北京安身立命，见证了他的职场蜕变。有一次王柔尊被客户骂哭了，却想尽办法发动身边同事排查信息、商量方案，最终解决了问题。当客户送来锦旗的时候，王柔尊深深体会到在职场取得进步带来的成就感和荣耀感。

找准心仪的岗位、做好当下的工作，各行各业的职场人都会迎来“荣耀时刻”。随着春节后求职高峰的来临，58同城2021年涨薪季推出“牛转钱坤 薪动开工”主题招聘活动，通过线上任务激励、在线直播等方式，帮助人才精准匹配合适岗位，离职场“荣耀时刻”更近一步。

2021年涨薪季期间，58同城还联合王者荣耀“全军出击”，让“选对职业，你就是王者”的品牌形象深入人心。

以年轻人喜闻乐见的方式打造涨薪季，并借助知名游戏IP扩大影响力，58同城不但为用户提供多元化、趣味化、便捷化的求职渠道，满足企业节后招工刚需，也让求职者找到自己的“荣耀时刻”，助力高质量就业。

(责编：王连香、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
张近东代表：数字化赋能 推动农村零售业态升级
　　编者按：今年是“十四五”开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。经济社会发展将如何在规划中细化成可一步步实现的具体施工图，受到各界关注。…
吕亮功代表：建议大力支持发展可降解材料 规范市场行为
　　人民网北京3月5日电 （记者毕磊）“可降解材料是国家战略性新兴产业发展方向之一，是新材料重点发展领域。得益于我国环保和政策法规的支持，市场需求近几年迎来了高速发展，但仍存产业发展一哄而上现象，产生了产能过剩、资源浪费等问题。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部