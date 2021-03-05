成为职业电竞选手，是不少年轻人的梦想，然而只有极少数人能在日复一日的严苛训练后，经过层层考验，在赛场上成为“王者”。

“每个英雄都有自己的技能和使用方法，每个人也有自己的长处和创造成绩的位置。” 00后职业电竞选手一诺在赛场上得到了自己的“荣耀时刻”。在他看来，赢得一场比赛背后，除了实力、状态和运气，更多的是努力和汗水。

在职场上亦是如此，2019年7月，桑万琳放弃了原本安稳的工作，成为了一名房产经纪人。“别怕失败，越努力越幸运。”桑万琳总是说，只要努力，就一定不会停留在原地。顶住压力，苦学知识技能，一年后她的销售业绩跃升为公司上海区域第7名，用实力证明了自己的职场“荣耀时刻”。

与一诺、桑万琳相比，王柔尊的职场经历平凡而不简单。他把客服这个职业视为锻炼提高的机会，也是这份工作让23岁的他在北京安身立命，见证了他的职场蜕变。有一次王柔尊被客户骂哭了，却想尽办法发动身边同事排查信息、商量方案，最终解决了问题。当客户送来锦旗的时候，王柔尊深深体会到在职场取得进步带来的成就感和荣耀感。

找准心仪的岗位、做好当下的工作，各行各业的职场人都会迎来“荣耀时刻”。随着春节后求职高峰的来临，58同城2021年涨薪季推出“牛转钱坤 薪动开工”主题招聘活动，通过线上任务激励、在线直播等方式，帮助人才精准匹配合适岗位，离职场“荣耀时刻”更近一步。

2021年涨薪季期间，58同城还联合王者荣耀“全军出击”，让“选对职业，你就是王者”的品牌形象深入人心。

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(责编：王连香、吕骞)