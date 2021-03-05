2021年3月5日，在全国第58个学雷锋活动日和第22个中国青年志愿者服务日来临之际，中国工商银行在北京、辽宁、深圳等地同步举办“雷锋精神驻工行 志愿服务在行动”启动仪式。工行将依托辖内1.54万家“工行驿站”，进一步提升公益惠民服务体系，以金融力量为广大群众提供用心、暖心、贴心的公益服务。截至2020年末，工商银行已基本实现网点惠民服务的全覆盖，累计服务客户及社会公众2500余万人次。

当天，工商银行现场发布了“雷锋精神驻工行，志愿服务在行动”活动倡议书。工商银行青年志愿者协会代表向全行员工发起倡议，将传承雷锋精神，全面构建工行志愿服务“先锋站”;传递温暖关怀，用心打造助力志愿服务“加油站”;传扬奉献理念，着力推广精神文明建设“宣传站”。

“工行驿站”是工商银行致力于增进人民福祉、持续增强惠民服务的重要措施，面向公众提供多项基础惠民服务及设施。例如，空调、休息座椅、饮水设施、手机充电配套、无线上网服务等，可以为群众提供良好环境、解决不时之需。点钞机、老花镜、放大镜、针线包、雨伞、轮椅等基础便民设施，可以帮助群众应对突发状况。公众教育区则摆放了银行业消费者权益保护宣传刊物、防范电信诈骗、金融知识普及等读物，为来行客户和群众普及金融知识、帮助防范金融风险。

近年来，工商银行以打造“人民满意银行”为目标，启动实施“第一个人金融银行战略”，不断创新优化服务渠道，持续提升客户服务体验。工商银行已对近半数网点进行了硬件升级和环境治理。同时，积极运用金融科技加快推动网点智能化服务迭代升级与提质增效，探索为客户提供社保、工商、税务等“一站式”便民政务服务，持续以优质金融服务助力解决社会民生痛点热点难题。

(责编：王连香、吕骞)