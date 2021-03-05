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数字化服务能力不断增强 云闪付APP持续发力惠民安全支付

2021年03月05日19:19 | 来源：新华网
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原标题：数字化服务能力不断增强 云闪付APP持续发力惠民安全支付

　　2020年9月，云闪付APP获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的APP安全认证证书；2021年1月，云闪付APP乘车扫码扩大至全国38个城市地铁；近年来，云闪付APP不断增强数字化服务能力，以惠民安全支付促进消费回稳向好。发布3年多来，立足“合作共赢、共生共荣”的多方合作商业模式，云闪付APP持续集成新功能、新权益。在惠民支付、安全支付、便捷支付等方面不断创新，适应数字支付时代用户需求，为商户以及产业各方提供数字化服务能力。

　　惠民支付 创新活动形式促消费

　　在刚刚过去的2021年春节期间（除夕至正月十五），云闪付转账送压岁钱、“云影票”等线上支付服务受到消费者青睐，云闪付APP转账交易笔数同比增长65.5%，“云影票”消费金额较春节前环比增长近3倍，沈阳、西宁、天津等地用户最爱用“云影票”优惠观影。

　　而云闪付APP用折扣、满减等多种优惠响应“就地过年”号召，仅仅是惠民生的一个缩影。疫情期间，为助力防控工作、促进消费回补，在全国25个省区市云闪付APP上线“健康码”相关应用，并在全国范围内启动“重振引擎”助商惠民计划，携手各地政府、商业银行，在全国200余个城市通过云闪付APP助发超过7700万张消费券，累计带动消费超过76亿元，帮助35万家商户挺过艰难时刻。

　　安全支付 强化隐私保护获权威认证

　　2020年以来，云闪付APP在移动互联网应用程序（App）安全领域不断取得重要成果。5月，云闪付APP首批入选中国互联网金融协会“移动金融客户端软件”备案管理名单。9月，云闪付APP获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的APP安全认证证书。

　　作为银行业统一APP，云闪付APP功能持续优化完善，个人信息保护和安全水平持续提升。在首届移动互联网应用安全发展峰会上，云闪付APP与60余家企业共同发起《移动互联网应用用户个人信息保护十大倡议》，维护行业健康有序发展。同时，云闪付APP是中国互联网金融协会首批移动金融客户端安全管理备案试点企业。此外，在互联网金融支付产业安全联盟大会、在2020年国家网络安全宣传周等各类行业安全峰会中，云闪付均积极参与，助力营造关注网络安全、重视网络安全的社会氛围，践行“支付为民”的使命担当。

　　便捷支付 更多功能、场景全覆盖

　　一直以来，云闪付APP不断优化便民支付服务，注册用户数屡创新高。云闪付8.0版本用户体验进一步提升，汇集了小程序、消费券、健康码、卡权益、境外服务和移动支付便民工程6大核心功能。目前，云闪付APP支持670多家银行借记卡余额查询、150多家银行信用卡账单查询及0手续费还款，医保电子凭证已覆盖北京、上海、广东等近24个省市自治区，政务服务“一网通办”已覆盖浙江、广西、广东等全国18个省市，着力打造掌上就医办事惠民服务体系。全国38个城市地铁、逾1750个市县的公交、30万家零售连锁门店、8.6万家TOP餐饮连锁门店、超2000所校园支持云闪付APP便捷支付。

　　在境外，依托数字支付服务能力，港澳版“云闪付”功能不断丰富，推出本地缴费、在线预定出租车、澳门健康码申领、核酸检测预约、跨境缴税、家居清洁等便民服务，满足用户生活与消费支付需求。

　　作为中国银联与商业银行共同开发建设的银行业统一APP，云闪付APP始终致力于为百姓打造安全、高效的支付服务。在“十四五”规划开局之年，中国银联继续坚持和发展“四方模式”，优化云闪付APP等平台型产品及服务，不断探索创新“合作共赢、共生共荣”多方合作商业模式，构建数字时代新型产业合作关系，为加速构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供高效、安全的支付保障。

(责编：王连香、吕骞)

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