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代表委员热议预算报告 积极财政政策提质增效

本报记者  曲哲涵
2021年03月06日08:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：财政部

　　受国务院委托，财政部3月5日提请十三届全国人大四次会议审议《关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告》。财政资金怎么花，重点领域和基本民生投入如何保障，代表委员就这些问题进行了热议。

　　保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性

　　2020年，面对严峻复杂的国内外形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，财政政策精准发力：把赤字率提高到3.6%以上，发行1万亿元抗疫特别国债，安排地方新增专项债券3.75万亿元……“一系列有力举措，有效对冲疫情造成的财政减收增支影响，为稳住经济基本盘、兜牢民生底线提供重要财力支撑。”中国税务学会副会长张连起委员表示。

　　今年赤字率拟按3.2%左右安排，比去年有所下调，新增专项债3.65万亿元，不再发行抗疫特别国债。这样的调整意义何在？

　　“2021年积极的财政政策要提质增效、更可持续，财政工具力度的调整体现了‘积极’取向，兼顾了‘更可持续’要求。”张连起委员表示，3.2%左右的赤字率与今年国内生产总值增长6%以上的目标相匹配；已发专项债政策效应还在释放，减少新增规模有利于防范法定债务风险；目前地方公共卫生、基本民生支出等可通过正常渠道得到财力保障，不再需要发行特别国债进行特殊转移支付。

　　“财政政策的调整要权衡财政风险与公共风险。”中国财政科学研究院院长刘尚希委员表示，当前国内经济恢复基础尚不牢固，仍需保持一定支出强度，稳定各方预期，因此赤字水平、专项债新增额度仍高于2019年水平。

　　“2021年财政政策体现了宏观政策连续性、稳定性、可持续性要求。比如，充分运用财税手段落实巩固拓展脱贫攻坚成果要求，再如，继续加大污染防治、优化能源结构等方面财力投入。这些举措立足当前、着眼长远，着重解决经济社会发展不平衡问题，不断巩固经济基本盘，为‘十四五’开好局起好步提供财税政策和资金保障。”张连起委员表示。

　　保障国家重大战略资金需求，基本民生支出只增不减

　　2021年，全国一般公共预算支出安排超过25万亿元，增长1.8%。财政支出结构进一步优化，加大对保就业保民生保市场主体的支持力度，着力保障国家重大战略任务资金需求，促进经济运行在合理区间。

　　“财政政策提质增效指向明显，不仅真金白银、实打实地投入，用总量调控发挥‘逆周期’调节功能，更注重通过财税手段促进各领域加快结构性改革，激发市场主体活力，为高质量发展注入新动能。”刘尚希委员说。

　　——推动科技创新发展和产业升级。坚持把科技作为财政支出重点领域，中央本级基础研究支出增长10.6%。

　　——支持实施扩大内需战略。中央预算内投资安排6100亿元，用于促进区域协调发展的重大工程，推进“两新一重”建设，支持加快补齐农村物流体系短板。

　　——支持推进区域协调发展和新型城镇化。中央财政均衡性转移支付增长11%，县级基本财力保障机制奖补资金增长13.4%；中央财政安排350亿元奖励资金用于农业人口市民化。

　　——支持全面实施乡村振兴战略。中央财政增加保障国家粮食安全、支持提高农业质量效益方面的投入。中央财政衔接推进乡村振兴的补助资金，将在去年原财政专项扶贫资金标准的基础上增加100亿元，达到1561亿元。

　　“基本民生支出只增不减。今年的财政政策更加注重促进公平正义、推动共同富裕，更加注重民生领域各方面政策的统筹衔接和协同推进，让人民群众更好共享改革发展成果。”山东省财政厅厅长刘兴云代表说，今年将继续提高退休人员基本养老金；企业职工基本养老保险基金中央调剂比例提高至4.5%，加快全国统筹；就业补助资金增加20亿元，助力更加充分、更高质量就业。

　　“民生改善没有终点。今年的预算报告提出，要进一步增强民生政策的可持续性，突出‘保基本、兜底线’，确保民生支出与经济发展相协调，体现了以人民为中心的发展思想。”刘尚希委员表示。

　　提升政策效能和资金效益，增强市场主体活力

　　2020年，我国实施阶段性大规模减税降费，全年为市场主体减负超过2.6万亿元。2021年，将继续优化和落实减税降费政策，对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元的部分，在现行优惠基础上，再减半征收所得税等。

　　重庆小康工业集团股份有限公司创始人张兴海代表说，今年的减税降费政策，综合考虑了财政承受能力和助企纾困的需要，对小微企业出台优惠政策，充分体现了宏观政策精准滴灌的特点。

　　2021年将建立常态化的财政资金直达机制。“建立特殊转移支付机制，使财政直达资金直抵市县基层，惠企利民，是宏观调控政策的创新。”安徽省财政厅厅长罗建国代表说，各级财政部门要增强绩效意识，使直达资金下得快、管得严、用得准，让市场主体和群众切实受益。

　　“2021年财政收支紧平衡进一步凸显，要时刻绷紧过紧日子这根弦。预算报告对中央本级非刚性、非重点项目支出和公用经费作了较大幅度压减，就是要把更多宝贵财政资金腾出来，改善基本民生，支持市场主体发展。”广东省财政厅厅长戴运龙代表说。

　　《 人民日报 》（ 2021年03月06日 15 版）

(责编：李源、吕骞)

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