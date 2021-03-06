本报记者 张慧中

国家发改委主任何立峰

中国经济韧劲强后劲足

“去年，我国经济正增长2.3%，成为世界主要经济体中唯一实现正增长的国家。经济总量突破了101万亿元，人均国内生产总值超过7.2万元。”国家发改委主任何立峰表示，当前，全面建成小康社会取得了伟大历史性成就，脱贫攻坚战取得了全面胜利，“十三五”规划圆满收官。

今年的目标任务已经确定，提出国内生产总值增长6%以上。“从今年1、2月份的情况来看，中国经济保持了稳中向好的态势。1、2月份出口增长可能超过50%，PMI（采购经理人指数）等先行指标一直保持在50%以上，用电量、发电量的增长幅度一直保持在20%以上，铁路日装车量等货运指数增长幅度一直保持在10%以上。”何立峰认为，这说明中国经济韧劲强、后劲足。“‘十四五’规划纲要（草案）突出体现了立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的要求。”何立峰表示，“通过规划的实施，我们有信心、有决心到2025年迈上新的大台阶，为到2035年基本实现社会主义现代化夯实更厚实基础、创造更好条件。”

财政部部长刘昆

财政支出要提质增效用得其所

“一是依法依规征收，严禁征收‘过头税费’，防止因为财政收支矛盾大而增加群众、企业负担；二是提高支出效率，要优化结构、加强管理、快速直达；三是防止铺张浪费，要坚持艰苦奋斗、勤俭节约，节用为民，把钱花在刀刃上；四是强化绩效管理，切实做到花钱要问效，无效要问责。”财政部部长刘昆阐释如何落实2021年财政政策。

刘昆表示，“财政支出要提质增效、用得其所，回应人民的需求，让老百姓更多受益，发挥更好的效果。”刘昆表示，今年的预算安排有三个特点：财政政策保持基本稳定，不急转弯；与今后年份的财政政策做好衔接，留出空间；坚决做实化解财政风险隐患，持之以恒抓实化解地方政府隐性债务风险，坚决防范基层“三保”支出风险。

近年来，我国持续实施减税降费，税收占国内生产总值的比值目前保持在15.2%的水平。在世界经济体中，这一比值是最低的。刘昆表示，未来，制度性的减税降费政策将继续实施；阶段性的减税降费政策适时退出；小微企业税费优惠突出强化；坚决制止乱收费、乱罚款、乱摊派的“三乱”行为。

农业农村部部长唐仁健

我们完全能端牢自己的饭碗

我国粮食已经保持了十七连丰，最近6年一直稳定在1.3万亿斤以上。农业农村部部长唐仁健介绍，目前我们人均粮食的占有量474公斤，已经连续多年超过了粮食安全标准线。“我国粮食安全是有保障的，我们完全能端牢自己的饭碗。” 唐仁健表示，经过8年努力，脱贫攻坚已经完成，农村的基础设施和社会面貌变化很大。下一步，乡村建设行动要做好“编好规划、建好硬件、抓好软件”三方面工作。

编好规划，是指编制“多规合一”的实用性村庄规划，照顾农村的特点和农民的需要，方便他们改善生产生活。建好硬件，硬件主要是指水电路气讯，倡导和推动向村去覆盖、向户去延伸，尤其是推动那些既有利于生活方便又有利于生产条件改善的设施建设。抓好软件，软件主要指社会服务和乡村治理，今后要力求让农村的教育条件、医疗条件、养老条件更好一点，保障水平更高一点；让农村的社会风貌和农民的精神面貌再上一个新台阶。“乡村建设是为农民而建。搞乡村建设，一定要照顾农民的感受，体现他们的需求。”

《 人民日报 》（ 2021年03月06日 16 版）

(责编：李源、高雷)