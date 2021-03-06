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GDP增速如何设定？鼓励创新有何实招？

——国务院研究室有关负责人解读政府工作报告

2021年03月06日08:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　5日，政府工作报告提请十三届全国人大四次会议审议。如何看待报告提出的经济社会发展的主要预期目标、宏观政策取向和重点工作部署？国务院新闻办5日邀请了国务院研究室副主任郭玮、党组成员孙国君解读政府工作报告有关情况。

　　孙国君说，今年提出GDP增速的预期目标为6%以上，有三方面的考虑。首先是经济恢复的情况，预计今年的经济总体上能够保持平稳运行。其次是考虑基数的因素，从GDP数据上看，全年可能会呈现“前高后低”的走势。最后是保持经济持续健康发展的需要，在确定今年GDP预期目标时，不仅要考虑今年的情况，也要统筹考虑明后年，尽可能做到预期目标在年度之间不要忽高忽低，能够保持经济长期平稳运行。

　　实现这一目标，需要宏观政策的配合。孙国君表示，宏观政策保持连续性、稳定性、可持续性，延续和优化去年的政策逻辑和着力点，不会急转弯。

　　“中央财政、省级财政加大对市县基层的财力保障。第一个是中央本级支出继续安排负增长，而中央财政对地方一般性转移支付增长7.8%、增幅明显高于去年。第二个是今年将2.8万亿元中央财政资金纳入直达机制，意味着财力更快到达基层，这是对基层落实保就业、保民生、保市场主体力度的进一步加大。”孙国君表示，在减税方面将继续执行一些制度性减税政策，对去年出台的阶段性减税政策做一些优化调整。

　　孙国君介绍，经过集中攻坚，一批重大风险隐患得到有效处置，金融风险趋于收敛、总体可控。

　　“提高科技创新能力是系统工程，需要久久为功。”郭玮认为，在创新方面，突出强化国家战略科技力量、加强基础研究、用市场化机制激励企业加大研发投入三个方面。

　　“基础研究是一个慢变量，必须要踏踏实实去做，要创造条件让科学家把冷板凳坐热。”他说，在加强基础研究方面，有加大对基础研究的投入、完善对科研人员科技成果的评价和激励机制等一系列政策。

　　“报告中有一项非常重要的政策，就是延续执行企业研发费用加计扣除75%政策，将制造业企业加计扣除比例提高到100%。也就是说，企业研发投入可以2倍计入成本，在企业所得税方面得到更大优惠。”他认为，这旨在激励企业增加科研投入。

　　（据新华社北京3月5日电  记者戴小河、张辛欣、何宗渝）

(责编：李源、赵竹青)

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