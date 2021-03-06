崔 爽 陆成宽 唐 婷

原标题：打响“十四五”科技创新发令枪

3月5日上午，李克强总理代表国务院作政府工作报告。

回顾2020年，报告指出，“疫情防控取得重大战略成果，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，脱贫攻坚战取得全面胜利，决胜全面建成小康社会取得决定性成就，交出一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷”。

书写这份答卷，离不开科技创新。

报告历数了去年的科技创新硕果：成功组建首批国家实验室，“天问一号”“嫦娥五号”“奋斗者”号等突破性成果不断涌现，加强关键核心技术攻关，支持科技成果转化应用……战略性新兴产业保持快速发展势头。

报告也擘画了科技创新蓝图：推广“揭榜挂帅”、 中央本级基础研究支出增长10.6%、将制造业企业加计扣除比例提高到100%、加大5G网络和千兆光网建设力度……明确“依靠创新推动实体经济高质量发展，培育壮大新动能”，打响“十四五”开局之年的科技创新发令枪。

揭榜挂帅：关键是“设好榜、选好帅”

“政府工作报告中再次提及‘揭榜挂帅’。这是一个非常好的新机制。”全国政协委员、中国航天科技集团十一院研究员周伟江说，报告中推广“揭榜挂帅”等机制的提法让其印象深刻。

揭榜挂帅，就是“把需要的关键核心技术项目张出榜来，英雄不论出处，谁有本事谁就揭榜”。在周伟江看来，“揭榜挂帅”机制的关键是“设好榜、选好帅”。

他表示，实施一项大的科学研究项目之前，相关部门会广泛听取各方面意见，根据征求到的意见形成“指南”，然后再发布，这就是“发榜”。“现阶段，发榜单位可能主要还是政府部门。政府发榜时，需要把国家中长期发展的战略需求放在首位。”周伟江说。

而发榜以后，想揭榜的人可能很多。此时，选好揭榜人，找好帅至关重要。周伟江建议，评价谁有能力揭榜的时候，要成立一个利益不相关的独立专家组，选出最合适的揭榜人，以确保真正发挥出“揭榜挂帅”新机制的优势。

基础研究：中央本级支出增长10.6%

报告指出，基础研究是科技创新的源头，要健全稳定支持机制，大幅增加投入，中央本级基础研究支出增长10.6%，落实扩大经费使用自主权政策，完善项目评审和人才评价机制，切实减轻科研人员不合理负担。

在全国人大代表、中科院高能物理研究所所长王贻芳看来，做好基础研究，是一个国家走上创新之路的必然选择；在基础研究领域取得的成就，是国家科技实力的重要标志。“要想做好基础研究，健全稳定支持机制是题中应有之义。近年来我国确实在持续增加基础研究经费投入。”王贻芳表示。

“稳定支持是为了充分发挥科学家的积极性，让科学家甘坐冷板凳，以‘十年磨一剑’的精神，聚焦重大基础科学问题和需要长期积累的研究方向，力争实现重大突破。”王贻芳说，稳定支持的对象应该是具有独立法人资格的研究单位，这样经费管理及责任追究有法律保障，管理制度比较容易建立。

为平衡好项目竞争和稳定支持的关系，避免出现“吃大锅饭”问题，实现良性互动，王贻芳建议，依照过去获得的竞争经费的比例，给予研究单位稳定支持经费。

同时，稳定支持也需要相应约束、监督机制。王贻芳强调，获得稳定支持的研究单位应当与国家签订任务书，就经费的使用范围、管理方式、成果目标、领域责任、国际地位等做出约束和承诺。

加计扣除：对制造业企业进行“顶格支持”

“将制造业企业加计扣除比例提高到100%”，政府工作报告中的这一提法，对制造业企业来说无异于真金白银的利好。

全国政协委员、武汉高德红外股份有限公司董事长黄立来自典型的高科技企业，他给科技日报记者算了一笔账：在此次两会前，公司最开始享受的是研发费用加计扣除50%的政策；随着国家进一步的减税降费，加计扣除比例由50%提高到75%；此次两会又给广大的高科技企业送来了大福利，加计扣除的比例进一步提高到了100%，“我简单地测算了一下，2020年，高德红外研发费用约4亿元，如果加计扣除由75%调整到100%，则可以多扣除研发费用1亿元，按照高新技术企业优惠税率15%计，公司的净利润可以多增加1500万。”黄立说，随着公司的发展壮大，研发投入还将持续增长。

全国人大代表、小米集团董事长兼CEO雷军同样特别提及这一点，“今年是‘十四五’规划的开局之年，报告不仅旗帜鲜明地提出要强化企业创新主体地位，还明确将制造企业加计扣除比例提高到100%。”在他看来，这是对制造业企业的“顶格扶持”，力度前所未有，企业家们恭逢其时，更应积极奋起。

千兆光网：与5G共同构成“新基建”连接基础

在全国政协委员、北京交通大学教授钟章队看来，政府工作报告中“加大5G网络和千兆光网建设力度”的提法让火热的5G产业热度更高。

按照工信部披露的最新数据，到2020年底，我国已累计开通5G基站71.8万个，5G手机终端连接数突破2亿户，5G商用迈出坚实步伐。行业端应用已经起步，铁路、电力、公安、煤矿等行业都开始享受5G技术的红利。

千兆光网是固定宽带演进到的第五代技术（F5G），拥有专享带宽和超高网络质量，和5G一起形成了“新基建”的连接基础，工信部部长肖亚庆表示，我国建成了全球规模最大的光纤网络，千兆光纤覆盖家庭超过1亿户，所有城市建成了光网城市。

钟章队表示，5G一般适用于室外或移动应用场景，千兆光网则更多面向家庭、工厂、高铁等室内或固定场景提供高性能宽带服务，以5G、F5G等为代表的新一代联接技术，共同构成覆盖全域的高速网络，可以最大化5G的技术优势，真正赋能千行百业。

“随着带宽增加，大家能享受到的宽带服务越来越丰富。”钟章队说，今后随着千兆光纤网络的建设，家庭8K电视、VR应用、智能家电等将越来越普遍，工业互联网、智能制造等也将随之步入“快车道”。

（科技日报北京3月5日电）

(责编：李源、赵竹青)