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万建民委员：我国新农作物种质资源库将于今年建成

马爱平
2021年03月06日08:30 | 来源：科技日报
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原标题：我国新农作物种质资源库将于今年建成

“新的农作物种质资源库今年就能建好，建成后保存能力达到150万份，位居世界第一。”3月5日，全国政协委员、中国工程院院士、中国农业科学院副院长万建民告诉科技日报记者。

开展种源“卡脖子”技术攻关，需解决哪些问题？“巧妇难为无米之炊。”万建民说，首要解决的就是种质资源保护和利用问题。

“种质资源是指携带生物遗传信息的载体，且具有实际或潜在利用价值。载体包括种子、植株、根、茎、叶、花、果实。”万建民说。

在悠久的历史长河中，中华民族发现、驯化、培育了大量作物、畜禽遗传资源和农家品种，承载着华夏文明生生不息的基因密码。当前，我国已成为位居世界前列的种质资源大国，正在向种质资源强国迈进。据农业农村部统计，我国作物育成品种中，80%以上含有国家作物种质资源库圃资源的遗传背景。

“我国农作物种质资源收集保护方面，跟国外差距不大，但在对种质资源精准鉴定方面，比如是否具有高产、优质等性状，还有不小的差距。”万建民说，我国成立了农业农村部作物种质资源保护与利用中心，保存资源总量突破52万份，位居世界第二，但目前完成资源精准鉴定的不到1.5万份。

万建民表示，“十四五”期间，我国将继续推进第三次全国农作物种质资源普查与收集行动，重点攻克并建设高通量、规模化表型及基因型鉴定平台，发掘携带优异基因资源种质材料，定向改良创制高产、优质、抗逆、养分高效利用的新种质。

据悉，新的农作物种质资源库设计保存容量150万份，是现有种质资源库的近4倍。“目前，国家作物种质资源库正在加紧建设中。”万建民说。

（科技日报北京3月5日电）

(责编：李源、赵竹青)

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