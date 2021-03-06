新华社记者

原标题：从全国两会看“十四五”新图景：蓝图已绘就，你我怎么“拼”？

5日，国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要草案提请十三届全国人大四次会议审查。这是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个5年规划。

未来，我们为之共同奋斗的社会主义现代化国家，是什么样子？

5大类20项指标 “点亮”高质量发展主题

未设“十四五”经济增速具体数值！纲要草案这一安排，吸引海内外关注。

经济运行保持在合理区间，各年度视情提出经济增长预期目标——全国人大代表、福建师范大学经济学院院长黄茂兴说：“这有利于引导各方把工作重点放在提高发展质量和效益上，体现了对经济发展前景的信心和定力。”

经济发展、创新驱动、民生福祉、绿色生态、安全保障，5大类20项指标，勾勒中国发展脉络。

“这些指标体现了新发展理念要求，与高质量发展指标体系充分对接。”国家发展改革委主任何立峰强调，目标值的设定和测算坚持实事求是、科学合理，尽力而为、量力而行，同时也为应对不确定性预留了空间。“这些指标就像奋力一跳可以够到的高度，但必须奋力一跳。”

20项指标中，8项为约束性指标，覆盖绿色生态、安全保障、民生福祉，其中民生福祉类指标最多，涵盖就业、收入、养老、育幼等方面。

“明确了发展必须守住的底线，指明未来发展方向，充分体现以人民为中心的发展思想。”全国政协委员、中建西南院总工程师冯远说。

量子信息、星际探测、川藏铁路、城镇老旧小区改造、公共服务设施建设……纲要草案部署了一系列重大工程项目。“着力解决经济社会发展中面临的大事难事，兼顾‘国家大事’与‘关键小事’，把重大项目作为纲要实施的重要抓手。”何立峰说。

以创新塑造发展新优势 “数字中国”加速奔跑

3月4日，国家航天局发布3幅由我国首次火星探测任务“天问一号”探测器拍摄的高清火星影像图。

“我国首次火星探测任务虽起步晚，但起点高、效率高、挑战大、创新强，一次将实现对火星的‘绕、着、巡’探测，‘三步并作一步走’。”全国政协委员、中国航天科技集团有限公司科技委主任包为民说。

从追赶起步，向领跑奋进，我国正进入全球科技创新前沿。全国政协委员、中国国际经济交流中心副理事长王一鸣说，要关注基础研究和原创能力，在关键核心技术上实现自主可控，挺进前沿领域，推动科技创新在构建新发展格局中发挥关键作用。

联想集团董事长杨元庆代表关注现代产业体系建设。“产业升级的科技需求格外迫切，要以巩固壮大实体经济为突破口加速创新驱动。”

数字经济正成为大国经济竞争的制高点。纲要草案单独成篇，聚焦“数字中国”。

2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重提高到10%，这让科大讯飞董事长刘庆峰代表倍感振奋。“大数据、人工智能推动产业快速发展，同时赋能社会治理、百姓生活，点亮‘数字中国’。”

形成强大国内市场 亮出新发展格局“施工图”

以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，提升供给体系的韧性和对国内需求的适配性，以国际循环提升国内大循环效率和水平……以扩大内需为战略基点，纲要草案为构建新发展格局规划了“施工图”。

今年1月，我国新能源汽车产销同比分别增长285.8%和238.5%。长安汽车董事长朱华荣代表说，要加快研发中高端产品，通过提升供给激发市场需求。

构建新发展格局，是主动作为的战略选择。王一鸣委员认为，关键要畅通循环，打通生产、分配、流通、消费环节梗阻，让生产要素优化配置。

以改革破除制约经济循环的制度障碍，以开放形成对全球要素资源强大引力场。

京沪、沪宁、沪杭多条高铁汇聚，虹桥国际机场一片繁忙。全国两会前夕，《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》发布。春秋航空董事长王煜委员说，春秋航空现有170多名外籍机长，依托国际开放枢纽这一新开放平台，将吸引全球更多资金和人才。

城乡区域协调并进 拓宽发展新空间

“美丽宜居乡村”“更高品质的城市生活”……纲要草案为中国特色社会主义乡村振兴和新型城镇化描绘蓝图。

允许入乡就业创业人员在原籍地或就业创业地落户并享受相关权益、建立科研人员入乡兼职兼薪和离岗创业制度……来自山东沂蒙革命老区的全国人大代表李树睦非常兴奋。“乡村振兴必须建立人才保障机制，激励各类人才在农村广阔天地大展才华。”

全面建设社会主义现代化国家进程中，城市和乡村将更加融合，要素流动更加畅通。“在巩固拓展脱贫攻坚成果基础上，实现与乡村振兴有效衔接，加快农业农村现代化。”西南大学教授谢德体代表说。

广阔的城乡区域发展空间，蕴藏着巨大的发展潜力。

京津冀、长三角、珠三角、成渝……伴随城镇化率持续提高，城市群、都市圈加快成长，勾勒疏密有致、分工协作、功能完善的城镇化空间格局。

“以城市群为主导带动大中小城市发展，城乡要素资源加速双向流动，数字化赋能乡村振兴和新型城镇化，中国将走出一条不同于西方的跨越式发展道路。”北京国际城市发展研究院院长连玉明委员说。

重庆荣昌区地处成渝地区腹心地带，过去受成渝两城“虹吸效应”影响，发展短板突出。“成渝地区双城经济圈建设让荣昌从‘边缘’变‘前沿’。”全国人大代表、重庆市荣昌区委书记曹清尧说。

以人民为中心 扎实推动共同富裕

代表委员表示，无论是指标设定还是城乡发展，无论是生态文明还是文化强国，从街区制、慢行网络到保护乡村风貌、建设儿童友好城市……实现人民对美好生活的向往，是这份纲要草案的主题。

高中阶段教育毛入学率提高到92%以上，学前教育毛入园率提高到90%以上……全国人大代表、江西财经大学贸易与环境研究中心主任李秀香说，“建设高质量教育体系的部署，对群众关切给出实打实的解决方案。”

从农民工成长为中国邮政集团上海市邮区中心局的接发员，全国人大代表柴闪闪深信只要奋斗人人都有出彩的机会。“以经常居住地登记落户、加强职业技能培训、发展新就业形态，我们将有更大成长舞台。”

美好生活蓝图催人奋进。“扎实推动共同富裕，我们充满干劲儿。”河南省潢川县驻郑州流动党员工作委员会书记黄久生代表说。(记者安蓓、何宗渝、何欣荣、张辛欣、高敬、孔祥鑫、张紫赟)

(责编：赵竹青、李源)