原标题：中国今年将制定2030年前碳排放达峰行动方案

新华社北京3月5日电(记者高敬)5日提请审议的政府工作报告提出，今年要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案。

应对气候变化，要推动以二氧化碳为主的温室气体减排。我国提出，二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。今年将出台的行动方案正是指向实现2030年前碳排放达峰的目标。

政府工作报告提出，优化产业结构和能源结构。在中国国家气候变化专家委员会副主任何建坤看来，经济结构调整要通过发展数字产业、高新技术产业和现代服务业，控制煤电、钢铁、水泥、石化、化工等高耗能产业的扩张，推进产业结构调整和升级，使单位GDP能耗快速下降，控制能源消费总量增长。

当前，我国能源结构以化石能源为主，尤其是煤炭消费占比仍然较高。要推动二氧化碳减排，能源结构调整优化势在必行。政府工作报告提出，推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。

按照政府工作报告部署，我国还将制定系列政策和措施，如加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度等。

2030年前实现二氧化碳排放达峰，“十四五”时期非常关键。政府工作报告提出，“十四五”时期，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%。这两项指标将作为约束性指标进行管理。

业内专家提醒，气候变化的很多影响已经发生，适应气候变化工作必不可少。要加强全球气候变暖对我国承受力脆弱地区影响的观测和评估，提升城乡建设、农业生产、基础设施适应气候变化能力，做好气候风险应对。

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