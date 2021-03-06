新华社记者 刘红霞

原标题：6%以上——GDP增速目标“回归”怎么看？

“6%以上”刷屏了。

5日提请十三届全国人大四次会议审议的政府工作报告，提出今年发展的主要预期目标，其中，国内生产总值增速设定为“6%以上”。

“中国重设年度GDP目标”——不少海外媒体第一时间报道关注。

2020年全国两会上，鉴于突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球、世界经贸形势面临极大不稳定不确定性等因素，我国从实际出发，没有设定GDP增长的量化目标。

而去年一年，经过全国上下艰苦努力，我国率先控制住了疫情，率先复工复产，全年经济总量突破100万亿元大关，同比增长2.3%，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。

从某种意义上讲，今年GDP增速目标“回归”，一方面印证我国经受考验稳住了经济基本盘这个“时”，另一方面也昭示我国经济长期向好的基本面没有改变这个“势”。

把今年经济增速目标设定为6%以上，出于什么考虑？

政府工作报告中有这样几处表述——“考虑了经济运行恢复情况”“与今后目标平稳衔接”“有利于实现可持续健康发展”。

换句话说，设定GDP增速目标，不只要考虑眼前这一年的情况，也要统筹考虑接下来几年，尽可能避免预期目标在年度之间忽高忽低，保持经济长期平稳运行。

而翻开5日提请审查的“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案，在20项经济社会发展主要指标中，并没有设定5年的年均增速指标，而是强调“保持在合理区间，各年度视情提出”。

从这个角度看，把今年的GDP增速目标设定在6%以上，符合“保持在合理区间”的要求，是留有余地、较为稳妥的，充分体现稳中求进的总基调。

经济增速是综合性指标。除了6%以上的预期增速外，政府工作报告还提出“城镇新增就业1100万人以上”“城镇调查失业率5.5%左右”“居民消费价格涨幅3%左右”“单位国内生产总值能耗降低3%左右”“粮食产量保持在1.3万亿斤以上”等一系列经济社会发展指标。

国家发展改革委主任何立峰5日在两会“部长通道”上表示，从今年前两个月看，中国经济延续稳中向好的态势，一些先行指标保持景气区间。发电量、用电量保持20%以上的增幅，铁路日装车量等货运指数保持10%以上的增幅。

由于基数的原因，今年一季度我国经济预计出现较大幅度的同比上升，全年可能呈现“前高后低”的走势。

政府工作报告提出，今年我国发展仍面临不少风险挑战。从国际看，疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定不确定因素增多。从国内看，经济恢复基础尚不牢固、居民消费仍受制约、投资增长后劲不足等问题依然存在。

我国发展仍处于重要战略机遇期。做好今年各项工作，要立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，集中精力推进改革创新、推动高质量发展，确保“十四五”开好局起好步。

(责编：赵竹青、李源)