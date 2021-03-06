原标题：2月份中国大宗商品指数101.7% 逐步回归稳中向好态势可期

中国物流与采购联合会5日发布数据显示，2月份中国大宗商品指数(CBMI)为101.7%，较上月上升0.6个百分点。分析人士认为，预计后期国内大宗商品市场将逐步回归稳中向好的基本态势。

2月份中国大宗商品指数(CBMI)为101.7%，较上月上升0.6个百分点。分析认为，该指数继续上升仍是受代表供应端的供应指数和库存指数持续上升拉动所致，本月国内大宗商品市场受春节因素影响较为明显，终端需求基本停滞，供需失衡的格局继续显现，商品库存仍在积压，市场运行压力较大。

数据显示，2月份，大宗商品供应指数为103.4%，该指数两连升至近四个月的高点，显示今年企业生产热情持续高涨，且对节后开工、复工预期乐观，商品产量居高不下，整体供应量持续增加。

2月份，大宗商品销售量指数继续下降，为99.4%，显示受寒冷天气以及春节长假因素的影响，商品供应企业订单组织压力明显加大。

分析称，2月份，大宗商品库存指数两连升至近七个月以来的最高，为103.7%，较上月上升1.5个百分点，显示当前国内大宗商品市场供需失衡进一步加剧，整体库存仍在积压，商品去库存的难度较高。

分析人士表示，综合来看，2月份，国内大宗商品市场受春节假期因素影响，需求继续萎缩，商品供应和库存持续增加，市场运行压力较大。进入3月份，随着各地重大工程项目相继开工，需求将恢复到常态化水平，库存累积速度有望放缓，市场行情可以期待，特别是宏观面的利好将为大宗商品市场回暖奠定重要基础。预计后期国内大宗商品市场将逐步回归稳中向好的基本态势。(记者 阮煜琳)

(责编：赵竹青、李源)