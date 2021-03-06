新华社北京3月6日电（记者张泉）国家知识产权局日前印发《2021年全国知识产权行政保护工作方案》，通过进一步提升知识产权行政保护的质量、效率和水平，持续营造良好创新环境和营商环境。

方案要求，强化问题意识、坚持问题导向，对群众反映强烈、社会舆论关注、侵权假冒多发的重点领域和区域，要重拳出击、整治到底、震慑到位。

方案从“加强行政裁决工作，严格专利保护”“综合施策，强化商标保护管理”“严格监管，加强地理标志和奥林匹克标志、官方标志、特殊标志保护”“聚焦重点领域、关键环节和重要时段，加强全链条保护”“完善工作体系和服务网络，加强海外知识产权纠纷应对指导”等五个方面，部署了20余项具体工作。

方案要求，各省级知识产权局要结合本地实际，制定实施方案或工作计划，细化工作措施，加强督导检查，确保工作取得实效。

国家知识产权局将强化督促指导，将各地贯彻落实情况和工作成效纳入知识产权行政保护绩效考核范围，以推动各项工作有效落实。

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