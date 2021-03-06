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国家知识产权局：力争年底实现知识产权业务“一窗通办”

2021年03月06日16:48 | 来源：人民网
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人民网北京3月6日电 （赵竹青）为进一步做好2021年知识产权工作，为“十四五”知识产权高质量发展开好局、起好步，国家知识产权局近日印发《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2021）》（以下简称《工作指引》）。《工作指引》表示，继续推进有关地方专利商标受理窗口整合，力争2021年底全部实现知识产权业务“一窗通办”。

《工作指引》给出了2021年知识产权工作的主要目标。2021年底，知识产权顶层设计进一步强化、知识产权工作法治化水平不断提高、知识产权高质量创造导向更加凸显、知识产权运用效益持续提升、知识产权服务水平稳步提高、知识产权保护国际合作和竞争统筹推进、知识产权保护得到全面加强，为贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展提供有力保障。

——知识产权创造。深入落实《提升发明专利审查质量和审查效率专项实施方案（2019—2022年）》，大力实施商标品牌战略和地理标志运用促进工程。知识产权审查质量和审查效率持续提升，发明专利审查周期压减至18.5个月，高价值发明专利审查周期压减至14个月，商标注册平均审查周期稳定在4个月。

——知识产权保护。扎实落实《关于强化知识产权保护的意见》部署要求。现有保护中心和快速维权中心业务能力进一步提升、业务范围进一步拓展，结合地方需求适当布局一批知识产权保护中心和快速维权中心。严格实施知识产权侵权惩罚性赔偿制度，建立更加顺畅的知识产权保护衔接机制，侵权易发多发现象得到有效遏制，知识产权保护社会满意度达到较高水平。

——知识产权运用。知识产权运营服务体系进一步完善，在严控风险前提下专利商标质押融资规模达2400亿元，融资惠及企业数量增长率超过10%，全国专利密集型产业增加值平稳增长，全社会创造力和市场活力进一步激发，有效支撑现代产业体系建设。

——知识产权公共服务。统一知识产权公共服务标准。继续推进有关地方专利商标受理窗口整合，力争全部实现知识产权业务“一窗通办”。专利、商标电子申请便利化程度与好评度进一步提升。推进知识产权保护信息平台项目建设。完成在华建设100家技术与创新支持中心（TISC）首期建设目标，便民利民的知识产权公共服务体系进一步健全。

(责编：赵竹青、高雷)

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