人民网北京3月6日电 （赵竹青）为进一步提升知识产权行政保护的质量、效率和水平，国家知识产权局近日印发《2021年全国知识产权行政保护工作方案》（以下简称《工作方案》）。《工作方案》表示，将综合施策，强化商标保护管理。其中特别提出，要加大整治恶意商标注册申请、违反禁止性规定使用商标、冒充注册商标等违法行为。

根据《工作方案》，我国2021年全国知识产权行政保护工作的主要目标有五大项。

加强行政裁决工作，严格专利保护。严格依照修订后的《专利法》及相关法律法规，落实国家知识产权局处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷制度，开展药品专利纠纷早期解决行政裁决工作。健全专利纠纷案源收集摸排机制和侵权风险排查机制，加强源头治理，及时防范化解侵权风险。大力推进专利侵权纠纷行政裁决示范建设工作。畅通受理渠道，拓宽案源线索，优质高效开展专利侵权纠纷行政裁决和其他专利纠纷案件办理工作。加大打击重复侵权、群体侵权、恶意侵权行为力度，加大涉外、涉民营企业专利侵权纠纷办案力度，发挥行政保护优势，依法保障权利人合法权益。

综合施策，强化商标保护管理。创新商标保护方式和手段，聚焦商标印制、生产流通、网络销售等环节，加大对涉及区域广、持续时间长、涉案金额高、影响恶劣等严重侵权行为的办案业务指导力度。切实督促定牌加工企业，严格履行商标审核义务，防范商标侵权行为发生。加大对驰名商标权利人合法权益保护，对查处商标违法案件中批复认定的驰名商标要及时保护，对有行政保护记录的要援引保护和重点保护。加强涉农商标、集体商标、证明商标保护，助力乡村振兴战略实施。以施行《刑法修正案（十一）》为契机，加强服务商标保护。加大整治恶意商标注册申请、违反禁止性规定使用商标、冒充注册商标等违法行为，严防将少先队标志及文字注册商标或者将其作为未注册商标使用。研究制定商标一般违法判断标准，规范商标使用管理秩序，有效防范和消除商标申请和使用行为可能产生的不良影响，净化市场环境。

严格监管，加强地理标志和奥林匹克标志、官方标志、特殊标志保护。健全地理标志保护体系，加强地理标志保护监管，突出特色质量标准，依法依规明确科学合理抽查比例和频次、抽查方式、检查内容、检查流程等事项。实行重点地理标志清单式监管，加大整治违法违规使用地理标志专用标志行为的力度。强化生产集中地、销售集散地、网络平台企业总部属地地理标志保护，推动违法线索互联、监管标准互通、行政执法信息共享。以展览会、交易会、批发市场、旅游景区为重点，强化对奥林匹克标志等知识产权保护，为北京冬奥会冬残奥会顺利举办营造良好氛围。围绕重大国际性、全国性的政治、体育和文化活动，加强官方标志和特殊标志保护。

聚焦重点领域、关键环节和重要时段，加强全链条保护。加大对关系公共利益和人民群众切身利益的食品药品和公共卫生等重点领域，特别是对抗疫防护用品、民生物资、农村食品、影响青少年儿童视力相关产品等商品保护。加强在侵权假冒多发的交易市场、批发市场、农贸市场等重点区域和春节、五一、中秋、国庆等关键时段的治理。加强线上侵权假冒行为治理，加大对平台内经营者知识产权授权信息抽查检查的力度，推进《电子商务平台知识产权保护管理》推荐性国家标准执行，引导平台进行知识产权保护全流程管理，完善线下线上一体化保护。加强展会知识产权保护，重点围绕进博会、服贸会、广交会等大型展会，采取展前排查、展中巡查、展后追查等措施，做好对侵权行为的防范、调解与查处工作。

完善工作体系和服务网络，加强海外知识产权纠纷应对指导。进一步完善和扩大海外知识产权纠纷应对指导服务网络，强化业务能力建设，充分发挥国家海外知识产权纠纷应对指导中心及地方分中心作用，加强央地协同，持续为企业防控海外知识产权风险和应对纠纷提供高水平指导服务。加强海外知识产权信息服务供给，持续优化完善海外知识产权信息服务平台建设，做好海外知识产权纠纷典型案例收集与研究。建立健全各地区海外知识产权保护信息共建共享机制和专家顾问机制。

(责编：赵竹青、高雷)