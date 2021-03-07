钱天林委员：
全球首座20万千瓦高温气冷堆今年发电
2021年03月07日05:39 | 来源：科技日报
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代表委员带来新消息
科技日报北京3月6日电 （记者陈瑜）全球首座20万千瓦高温气冷堆核电站示范工程发电时间有了确切说法。全国政协委员、中核集团科技与信息化部主任钱天林6日在接受科技日报记者采访时表示，示范工程将于4月装料，今年年底发电正式投入商业运行。
高温气冷堆具有安全性好、出口温度高等特点，被国际核能界认定为最具发展潜力的先进堆型之一。示范工程采用传统的蒸汽循环，发电效率可以达到40%以上，是目前发电效率最高的核反应堆。作为国家重大科技专项，20万千瓦高温气冷堆示范工程由10兆瓦高温气冷实验堆提升发展而来。
钱天林介绍，为保持我国在高温气冷堆技术及应用领域的领先地位，高温气冷堆后续采取示范工程改进版、超临界版、制氢版的技术发展路线。目前，60万千瓦高温气冷堆改进版项目已完成方案设计，超临界版高温气冷堆技术研发预计将于2023年完成。
(责编：郝江震、白宇)
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