李强代表（上海市委书记）

石泰峰代表（内蒙古自治区党委书记、自治区人大常委会主任）

袁家军代表（浙江省委书记、省人大常委会主任）

李锦斌代表（安徽省委书记、省人大常委会主任）

尹力代表（福建省委书记、省人大常委会主任）

陈润儿代表（宁夏回族自治区党委书记、自治区人大常委会主任）

以更强功能服务全国发展大局

李强代表（上海市委书记）

要在服务构建新发展格局中发挥更大的作用，必须在做强功能上下功夫，不断提升城市能级和核心竞争力

强化全球资源配置功能、科技创新策源功能、高端产业引领功能、开放枢纽门户功能这“四大功能”，是习近平总书记2019年考察上海时对我们提出的明确要求，是对上海发展精准的把脉指向。实践中我们也越来越认识到，像上海这样的经济中心城市，无论是要瞄准全球顶尖城市，更好地代表国家参与国际合作和竞争，还是要服务全国发展大局，更好地为其他地区赋能，关键在于核心功能有多强。特别是进入新发展阶段，上海要在服务构建新发展格局中发挥更大的作用，必须在做强功能上下功夫，不断提升城市能级和核心竞争力。

近年来，我们把强化“四大功能”作为重大命题，进行系统深入的谋划并明确了目标任务和具体举措。我们感到，“四大功能”是一个相辅相成的有机整体，资源配置是基础，创新策源是内核，产业引领是载体，枢纽门户是支撑，必须整体把握、抓住关键、协同推进。这当中，强化全球资源配置功能，重点聚焦提升国际化水平，提升集聚和调动全球资源要素的能力。强化科技创新策源功能，重点聚焦提升原始创新能力，依托国家战略科技力量，开展重大科技攻关，汇聚顶尖创新人才。强化高端产业引领功能，重点聚焦布局代表未来发展方向的先导产业，努力突破关键核心技术、掌握产业链关键环节、占据价值链高端地位。强化开放枢纽门户功能，重点聚焦构建各类有形和无形的通道，打造立足国内、辐射亚太、联通全球的网络枢纽高地。

进入新发展阶段，做强功能是上海推动高质量发展的必由之路。围绕做强做优城市功能特别是核心功能，着眼于把上海打造成国内大循环的中心节点、国内国际双循环的战略链接，我们既注重从大处着眼，科学把握功能的演变趋势和发展规律，久久为功、持续用力；又坚持从实处着手，注重抓载体、抓平台、抓项目，在持续推进“量的积累”中不断实现“质的飞跃”，更好地服务全国发展大局，更好地代表国家参与国际合作和竞争。

本报记者 刘士安 李泓冰整理

以生态优先绿色发展为导向

石泰峰代表（内蒙古自治区党委书记、自治区人大常委会主任）

从讲政治高度落实好党中央赋予的战略定位，坚定不移走生态优先、绿色发展之路

把内蒙古建设成为我国北方重要生态安全屏障、祖国北疆安全稳定屏障，建设国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地，打造我国向北开放重要桥头堡，是习近平总书记和党中央为内蒙古确立的战略定位。我们准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、服务融入新发展格局，最根本的就是以政治指南针为内蒙古发展定位定向，从讲政治高度落实好党中央赋予的战略定位，坚持高质量发展，坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。

我们要以生态优先、绿色发展为导向调整优化人口和生产力布局，立足东、中、西各盟市资源环境承载能力和发展比较优势，完善国土空间布局、产业基地布局、区域经济布局、城市建设布局规划和政策，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。

我们要把筑牢我国北方重要生态安全屏障摆在压倒性位置，坚持共抓大保护、不搞大开发，全方位全地域加强生态环境保护，全行业全领域推动发展绿色转型。把保护草原和森林作为生态系统保护的首要任务，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，持续打好污染防治攻坚战，以强有力的制度约束和攻坚举措修复受损的自然生态系统，守护好内蒙古这片碧绿、这方蔚蓝、这份纯净。

我们要大力实施创新驱动发展战略，做深做实研发投入攻坚、重大科技攻关、创新主体培育等政策举措，全面改善科技创新生态、完善科技创新体系、提升科技创新能力，为走好新路子打造新引擎、注入新动能。

我们要把构建绿色特色优势现代产业体系作为主要抓手，坚持高水平保护和高质量发展有机统一，统筹发展和安全，围绕保障国家生态安全、能源安全、粮食安全等谋划产业发展，按照绿色化、高端化、智能化方向建设产业基地，大幅提高煤炭、稀土等资源就地转化率和精深加工度，大力促进农牧业优质高效转型和服务业提档升级，精耕细作优势领域新兴产业，推动能源结构、产业结构整体优化和发展方式根本转变。

本报记者 陈沸宇整理

高质量发展 竞争力提升 现代化先行

袁家军代表（浙江省委书记、省人大常委会主任）

突出改革突破争先、服务提质争先、风险防控争先，确保争创社会主义现代化先行省迈好第一步、见到新气象

我们深入贯彻习近平总书记去年春天考察浙江重要讲话精神，忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”，保持战略定力、全面创新思维，在统筹推进疫情防控和经济社会发展这场大战大考中，为发展聚力、为企业赋能、为小康增色、为治理提效，交出了亮丽的答卷。今年是“十四五”开局之年，我们将坚持系统观念，突出改革突破争先、服务提质争先、风险防控争先，确保争创社会主义现代化先行省迈好第一步、见到新气象，以优异成绩庆祝建党100周年。

我们将切实扛起“五大历史使命”。浙江省委明确提出，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，浙江必须切实扛起“五大历史使命”，也就是：书写忠实践行“八八战略”的新篇章；展示奋力打造“重要窗口”的新成果；展现探索构建新发展格局有效路径的新担当；开启争创社会主义现代化先行省的新征程；提升党员干部队伍推进现代化建设的新能力。

我们将完善“八八战略”抓落实机制。我们要以迎接“八八战略”实施20周年为契机，进一步建立完善落实“八八战略”的目标体系、工作体系、政策体系和评价体系，每年编制发布“八八战略”实施综合评估报告，充分展现浙江取得的历史性成就，进一步擦亮“八八战略”这个金名片。

我们将扎实推进共同富裕先行示范。作为发展相对均衡协调的东部沿海省份，我们要找准从省域层面推动共同富裕的着力点和突破口，重点在城乡融合、区域协调、优化收入分配格局、促进物质丰裕和精神富足有机统一等方面率先破题，努力取得推进共同富裕的实践成果、理论成果、制度成果。

我们将以数字化改革撬动各领域各方面改革。我们正在加快构建“152”工作体系，搭建好数字化改革“四梁八柱”。“1”即一体化智能化公共数据平台；“5”即5个系统应用，分别是党政机关整体智治综合应用、数字政府综合应用、数字经济综合应用、数字社会综合应用和数字法治综合应用；“2”即数字化改革的完整理论体系和相适应的制度规范体系。

本报记者 李中文整理

以科技自立自强塑造发展新优势

李锦斌代表（安徽省委书记、省人大常委会主任）

举全省之力谋划建设科技创新攻坚力量体系，努力实现高水平自立自强，塑造安徽发展新优势

习近平总书记指出，构建新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自强，必须更强调自主创新。安徽深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，举全省之力谋划建设科技创新攻坚力量体系，努力实现高水平自立自强，塑造安徽发展新优势。

实现高水平自立自强，必须在立足新发展阶段中坚持“创新自信”。习近平总书记指出，要加强战略研判，坚持创新自信，敢啃硬骨头。安徽激发科技创新这个百年未有之大变局中的“关键变量”，统筹打造国家实验室、合肥综合性国家科学中心、合肥滨湖科学城、合芜蚌国家自主创新示范区、全面创新改革试验省“五个一”创新主平台，争创国家基础学科研究中心、技术创新中心、产业创新中心、制造业创新中心，区域创新能力位居全国前列；激发创新这个现代化建设中的“主导力量”，涌现出“九章”量子计算原型机、量子科学实验卫星“墨子号”等一批尖端技术；激发创新这个高质量发展中的“最大增量”，2020年全省经济总量接近4万亿元，在全国发展格局中从“总量居中、人均靠后”转变为“总量靠前、人均居中”。

实现高水平自立自强，必须在贯彻新发展理念中做到“创新自立”。习近平总书记指出，企业要发展，产业要升级，经济要高质量发展，都要靠自主创新。安徽坚持科技为民，中国科大托珠单抗治疗方案列入国家新冠肺炎诊疗方案；聚焦断点卡点，扩容实施科技创新攻坚计划，启动“江淮英才”计划，在量子通信、动态存储芯片、陶铝新材料、超薄玻璃等领域实现并跑领跑；打造国之重器，国家实验室建设取得决定性进展，托卡马克等“3+4+N”的大科学装置集群初步形成，大科学装置数量居全国前列。

实现高水平自立自强，必须在构建新发展格局中谋求“创新自强”。习近平总书记指出，创新作为企业发展和市场制胜的关键，核心技术不是别人赐予的，不能只是跟着别人走，而必须自强奋斗、敢于突破。安徽以产业创新提升生存力；以改革创新提升竞争力；以开放创新提升发展力；以协同创新提升持续力。

本报记者 朱思雄整理

建设人与自然和谐共生的现代化

尹力代表（福建省委书记、省人大常委会主任）

在更高起点上推进生态省建设，实现生态环境高颜值和经济发展高质量协同并进

福建山海相连，是我国南方地区重要的生态屏障。2000年，时任福建省省长的习近平同志前瞻性地提出了建设生态省的战略构想。福建是习近平生态文明思想的重要孕育地和践行地。党的十八大以来，我们坚持绿水青山就是金山银山理念，加快生态文明建设，全力做好经济发展和生态保护相协调相促进，全省地区生产总值接连跃上3个万亿元台阶，保持了优良的生态环境。

推进“十四五”时期高质量发展、开启全面建设社会主义现代化国家新征程，关键还是要坚持绿色发展，建设人与自然和谐共生的现代化。

一是打好绿色低碳发展攻坚战。加快我省纺织、鞋服、食品、建材等产业转型，力争“十四五”时期单位地区生产总值能耗下降约10%，促进全产业链和产品全生命周期绿色发展。壮大信息技术、高端装备、新能源等高技术产业，加快推进数字福建建设，促进数字产业化、产业数字化，力争“十四五”末全省数字经济规模占经济总量超60%。制定力争碳排放提前达峰行动方案，推动低碳城市、低碳园区建设。

二是打好污染防治攻坚战。持续实施蓝天、碧水、碧海、净土工程，系统推进美丽城市、美丽乡村、美丽河湖、美丽海湾建设，“十四五”时期，基本消除影响群众生产生活的重污染天气，基本消除劣V类断面和县级以上城市建成区黑臭水体，实现森林覆盖率提升至67%，使福建天更蓝、山更绿、水更清。

三是打好生态文明建设机制创新攻坚战。作为首个国家生态文明试验区，我们肩负的首要任务就是机制创新。我们将在保持水、大气、生态环境质量不断优化的同时，进一步完善并推广39项改革经验，深化集体林权制度创新，推进生态保护补偿、林业碳汇、生态区位商品林赎买等改革，大力发展林下经济、生态旅游，让老百姓享有更加幸福美好生活。

下一步，福建将深入贯彻新发展理念，在更高起点上推进生态省建设，实现生态环境高颜值和经济发展高质量协同并进。

本报记者 蒋升阳整理

让绿色成为先行区最鲜明的底色

陈润儿代表（宁夏回族自治区党委书记、自治区人大常委会主任）

加快建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，努力走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的绿色发展之路

习近平总书记考察宁夏时赋予我们努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的时代使命。我们自觉站位全局、心怀“国之大者”、坚决扛起使命，加快建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，努力走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的绿色发展之路，让绿色成为先行区最鲜明的底色。

以感恩之心呵护治理黄河。宁夏因黄河而兴、因黄河而美，保护黄河义不容辞，治理黄河责无旁贷。我们坚持以系统化的思维、综合性的措施，统筹上下游、共治干支流、齐抓左右岸，共同抓好大保护、协同推进大治理，创作好新时代的黄河大合唱。去年以来，我们深入推进固沙护土、宽河固堤、“四乱”清理，统筹推进饮用水源、黑臭水体、工业废水、城乡污水、农业退水“五水共治”，保障黄河安澜、保护流域生态、保证黄河水质。黄河干流宁夏段连续3年保持Ⅱ类优水质。

以理念之变引领产业转型。我们深入贯彻新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，推动经济发展方式向节水、节能、降耗方向转型，构建绿色低碳循环发展的经济体系。大力发展清洁能源、新型材料、葡萄酒、文化旅游等9个绿色含量高、环境影响小的重点产业，加快改变高能耗、高排放的生产模式，努力实现经济发展与生态保护相统一、绿色生产与绿色生活相统一、当前发展与永续发展相统一。

以铁腕之力保护绿水青山。我们坚持山水林田湖草沙是一个生命共同体，以贺兰山、六盘山、罗山为生态坐标，在保护上严格落实禁伐、禁垦、禁采、禁牧措施，减少资源消耗、污染行为、废物排放、肥药用量，保持河道不断流、湖泊不干涸、水土不流失、农田不污染；在修复上以自我恢复为主、人工修复为要、综合修复为基，还自然以宁静和谐美丽；在治理上坚持系统治理、源头治理、协同治理、重点治理，推动生态环境质量稳中向好、好中向优。我们将探索推进排污权、土地权、用水权、山林权交易改革，激发“化学反应”、激活“一池春水”，为绿色发展注入更强动力。

本报记者 李增辉整理

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2021年03月07日 13 版）

(责编：赵竹青、李源)