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依靠新型举国体制解决“卡脖子”问题

2021年03月07日08:47 | 来源：科技日报
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原标题：依靠新型举国体制解决“卡脖子”问题

　　我国成功实施的探月工程嫦娥五号月球采样返回任务，在全国政协委员、中国航天科工二院25所毫米波遥感技术重点实验室主任董胜波看来，是多个创新主体协同创新的成功代表，是坚持系统观念、攻坚克难取得突破的集体成就。

　　“任务本身具有多学科交叉融合和多技术领域集成创新的特点，也同时带动和促进了基础科学和高科技产业的发展。”董胜波说。

　　作为航天领域科技工作者，创新是董胜波持续关注的方向。今年两会，他聚焦协同创新，围绕依靠新型举国体制强化国家战略科技力量确定了提案方向，对协同攻克“卡脖子”技术问题提出了意见建议。

　　董胜波表示，在以经济效益为导向的市场大环境下，相比资源储备不多、不确定性大、周期长的基础研究，企业更乐于选择周期短、见效快的应用研究。同时，企业间较少在技术创新上沟通交流，各自为战的局面导致成果应用转化缓慢，在发展规划与研究力量布局上未能形成高效合力。

　　“目前我国科技创新大多数仍基于应用环节，很多侧重基础研究突破的上游产品研发、核心零部件、关键原材料还依赖进口，在当前复杂多变、不确定性增大的国际环境下，‘卡脖子’技术问题对国家发展和安全的制约不断凸显。”董胜波说。

　　对此他建议，应从国家层面在制度优化、政策导向、改善产业生态、做强创新主体等方面重点加强，发挥集中力量办大事的新型举国体制。加强战略研判，瞄准以核心工业软件、高端芯片、高性能材料等为代表的“卡脖子”问题，坚定不移走自主可控道路，围绕产业链布局创新，增加关键核心技术投入特别是基础研究投入，统筹产业链上下游领域创新主体联合承担国家重大专项研究力量，形成创新合力。

　　同时董胜波表示，高校和科研机构、企业是创新组织体系中的主体，应健全产学研用协同一体化创新机制，构建协同攻关、深度融合的运行管理模式，以产业需求引领前沿技术和关键共性技术的成果转化和产业化应用，着力统筹基础研究、前沿技术和工程技术研发。

(责编：赵竹青、李源)

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