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为“十年磨一剑”的科研精神鼓与呼

布 尔
2021年03月07日08:48 | 来源：科技日报
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原标题：为“十年磨一剑”的科研精神鼓与呼

　　今年的政府工作报告数次提到科技，明确指出提升科技创新能力的重要意义，强调要以“十年磨一剑”的精神在关键核心领域实现重大突破。这对广大从事基础研究的科技工作者来说实在是振奋人心的好消息。

　　基础研究是科技创新的源头。纵观国内外科技发展史，不管是理论上的重大突破，还是技术上的重要进展，都曾经历默默坚守、厚积薄发的过程。就像今年政府工作报告中提到的过去一年“在载人航天、探月工程、深海工程、超级计算、量子信息等领域取得一批重大科技成果”，无一不是几代科技工作者“十年磨一剑”才有的成果。

　　我国在一些重要科技领域起步较晚，若不能长久坚持、全情投入，何来关键核心领域的重大突破？还有一些领域哪怕是起步较早、技术领先，如果不能持之以恒，也必将被人反超，以至“起个大早、赶个晚集”。

　　历史上，我们也曾经历过一些事关国家经济、民生的重大科研项目研发中断，给所在研究领域及其所在产业造成难以弥补的损失。这些项目的中途“夭折”或是因为经费支持不能持续，或是因为一些决策未能达成共识。根本性的原因都在于对基础研究缺乏持续支持和完善的管理环境，最终结果都给经济社会后续发展带来不可估量的损失，令人痛惜。

　　科技体制的改革和评价体系的完善是一个必须解决的问题。今年的政府工作报告明确指出，对基础研究要健全稳定支持机制，大幅增加投入，中央本级基础研究支出增长10.6%，落实扩大经费使用自主权政策，完善项目评审和人才评价机制，切实减轻科研人员不合理负担，使他们能够沉下心来致力科学探索。

　　政府工作报告所强调的内容，每一条都直指问题的核心——对那些认准了的基础研究有更稳定、持续的投入，让科技工作者有更宽松、自主的工作环境，让评价体系更加科学和完善。

　　期待越来越多的科技工作者心怀科研报国之志，永葆投身科学的初心，以“十年磨一剑”的精神将研究做到极致，真正担当起关键核心技术攻关的时代重任。

(责编：赵竹青、李源)

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