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“中国底气”为世界带来确定性

张梦然
2021年03月07日08:48 | 来源：科技日报
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原标题：“中国底气”为世界带来确定性

　　两会是世界观察中国的重要窗口，“中国数字”则一次又一次成为全球目光的焦点。

　　6日，“中国GDP攀升曲线”在各大社交平台刷屏——2分钟带你看中国的“超预期增长”；5日，十三届全国人大四次会议开幕会后首场部长通道采访中，国家发展和改革委员会主任何立峰称：中国有信心、有决心、有实力、有底气，实现今年GDP增长6%的目标——这让世界期待“中国引擎”继续输出强大动能。

　　百年未有之大变局下，6%这个数字，意味深长。相比过去几十年GDP增长的“疾驰飞奔”，“6”似乎并不惊艳，然而，在中国全面建成小康社会、经济转向高质量发展的背景下，这个数字完全契合社会经济发展的阶段性特征，同时依旧领跑该区间段的比拼竞争。

　　当前，在国外疫情仍然肆虐，西方经济尚未看到复苏曙光之际，一个以“6”为目标、并将靠实力兑现预期的中国，对世界意义巨大——提供实实在在的物质供给和商业机会，更给彷徨挣扎中的全球人民带去信心与希望。

　　何立峰亦表示，今年一、二月多个数据说明，中国企业适应形势发展变化的能力很强，中国经济发展的后劲很强。

　　我们在用“中国底气”，为不确定的世界带来更多稳定性；愿意承担推动世界经济发展、保持世界和平稳定的责任；愿意在彼此尊重、平等互利的基础上，与各国一道践行全球治理，建设一个合情合理、公平公正的全球治理体系和秩序，逐步改造失序与失衡。

　　中国，愿当定音鼓。

(责编：赵竹青、李源)

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