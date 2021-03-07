人民网北京3月7日电 当前，中国绿色金融处在什么样的发展阶段？碳中和背景下，下一步应该如何更好、更快地推进绿色金融发展？近日，全国政协委员、经济委员会副主任、人民银行副行长陈雨露在接受采访时表示，经多年发展，中国的绿色金融已有良好基础，发展走在国际前列。为实现碳达峰、碳中和目标，人民银行初步确立了“三大功能”“五大支柱”的绿色金融发展政策思路，以适应国家产业结构、能源结构、投资结构和人民生活方式等全方位的深刻变化。

绿色金融发展取得积极成效

陈雨露表示，党的十八大以来，人民银行倾力推动绿色金融发展，取得了积极成效，目前我国绿色金融发展走在国际第一方阵。

一是初步形成了完整的绿色金融立体发展体系，绿色金融在支持绿色发展方面已经展现巨大的潜力。2016年，人民银行牵头出台实施了《关于构建绿色金融体系的指导意见》，成为全球首个由中央政府部门制定的绿色金融政策框架。经过多年的努力，我国支持绿色金融发展的综合政策体系和市场环境持续改善，绿色金融在标准制定、激励机制、环境信息披露、产品创新等领域取得了全面的进展，在推动经济绿色转型、打赢污染防治攻坚战和促进经济高质量发展中发挥了重要作用。

二是绿色金融改革试点工作取得阶段性成效，有效带动我国绿色金融市场规模不断扩大。2017年以来，国务院批准“六省（区）九地”开展绿色金融改革创新试验，取得了一系列可复制、可推广的经验，不仅支持了地方绿色产业发展和经济转型升级，还提升了金融机构的绿色金融业务水平，带动全国绿色金融市场快速发展。截至2020年末，本外币绿色贷款余额约12万亿元，存量规模世界第一；绿色债券存量超过8000亿元，居世界第二。同时，我国绿色金融资产质量整体良好，绿色贷款不良率远低于全国商业银行不良贷款率，绿色债券尚无违约案例。

三是我国已成为全球绿色金融发展的风向标，且拥有了相当大的国际引领力。2016年，中国担任G20主席国，首次将绿色金融引入G20框架。2016年以来，在我国积极倡导和推动下，绿色金融议题一直是G20峰会的重要议题。今年的G20主席国意大利决定恢复可持续（绿色）金融研究小组，人民银行将继续担任联合主席。此外，人民银行参与发起的央行与监管机构绿色金融网络（NGFS）已扩展至83家正式成员和13家观察机构，我国还与欧盟等经济体共同发起可持续金融国际平台（IPSF），促进国际绿色金融标准趋同。目前，我国已稳步推进了1项国际标准、1项国家标准、5项行业标准、4项绿色金融改革创新试验区标准的制定，这些标准成为全球范围内规范绿色金融业务发展的重要参考。

“三大功能”“五大支柱”绿色金融发展政策思路

陈雨露介绍，为助力实现碳达峰碳中和战略目标，落实党的十九届五中全会和2020年底中央经济工作会议有关精神，人民银行认真组织开展了一系列研究，初步确立了 “三大功能”“五大支柱”的绿色金融发展政策思路。

所谓“三大功能”，主要是指充分发挥金融支持绿色发展的资源配置、风险管理和市场定价三大功能。一是通过货币政策、信贷政策、监管政策、强制披露、绿色评价、行业自律、产品创新等，引导和撬动金融资源向低碳项目、绿色转型项目、碳捕集与封存等绿色创新项目倾斜。二是通过气候风险压力测试、环境和气候风险分析、绿色和棕色资产风险权重调整等工具，增强金融体系管理气候变化相关风险的能力。三是推动建设全国碳排放权交易市场，发展碳期货等衍生产品，通过交易为排碳合理定价。

要发挥好这“三大功能”，陈雨露表示，有必要进一步完善绿色金融体系“五大支柱”。

一是完善绿色金融标准体系。绿色金融标准体系加快构建。人民银行遵循“国内统一、国际接轨”原则，重点聚焦气候变化、污染治理和节能减排三大领域，不断完善绿色金融标准体系。目前，绿色金融统计制度逐步完善，多项绿色金融标准制定取得重大进展，中欧绿色金融标准对照研究工作即将完成，为规范绿色金融业务、确保绿色金融实现商业可持续性、推动经济社会绿色发展提供了重要保障。

二是强化金融机构监管和信息披露要求。持续推动金融机构、证券发行人、公共部门分类提升环境信息披露的强制性和规范性。中英金融机构气候与环境信息披露试点工作不断推进，试点经验已具备复制推广价值。人民银行组织研发的绿色金融信息管理系统，实现了监管部门与金融机构信息直连，提升了绿色金融业务监管的有效性。

三是逐步完善激励约束机制。通过绿色金融业绩评价、贴息奖补等政策，引导金融机构增加绿色资产配置、强化环境风险管理，有利于提升金融业支持绿色低碳发展的能力。

四是不断丰富绿色金融产品和市场体系。通过鼓励产品创新、完善发行制度、规范交易流程、提升透明度，我国目前已形成多层次绿色金融产品和市场体系，下一步将继续推动产品创新和市场稳健发展。

五是积极拓展绿色金融国际合作空间。在绿色金融国际合作方面，我国积极利用各类多双边平台及合作机制推动绿色金融合作和国际交流，提升了国际社会对我国绿色金融政策、标准、产品、市场的认可和参与程度。

绿色金融发展潜力在拓展

“去年是非常不平凡的一年，国际政治经济形势也发生了深刻的变化。从绿色金融发展的角度看，我是比较乐观的。总体来看，当前国际社会更加关注气候变化，也更加相信绿色金融能够成为应对气候变化的重要途径。”陈雨露表示。

他认为，国际绿色金融合作是多层次的。多边平台主要有G20、央行与监管机构绿色金融网络（NGFS）、《“一带一路”绿色投资原则》、可持续金融国际平台（IPSF）。人民银行作为中方代表，是这些平台的主要发起者和引领者。在双边平台方面，我国也与英国、法国、德国、新加坡等绿色金融发展前沿国家有着很好的交流与合作。

陈雨露表示，通过参与绿色金融国际合作，国际社会对气候变化和绿色金融的讨论越来越多。比如，各国开始集中深入探讨如何应对气候变化对货币政策、金融稳定的影响，如何在投资中更多地引入ESG（环境、社会和治理）因素，如何促进各国环境信息披露，以及如何推动国际绿色标准趋同等等。随着讨论的深入，国际社会的共识在增加，绿色金融发展的潜力也在拓展。

“我国一直以来都是绿色金融发展的坚定支持者和倡导者，在绿色金融发展方面也具备一定的领先优势。考虑到国际政治经济领域的一些新变化，以及国际社会对绿色金融更为积极的立场，绿色金融国际合作的未来是光明的。应该抓住这样的机遇，利用好现有的优势，更加积极与各方开展合作，充分挖掘绿色金融发展潜力，助力我国和其他国家共同实现各自的碳达峰碳中和目标。”陈雨露说。

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